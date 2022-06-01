Барнаульское «Динамо» на выезде сыграло вничью с ижевским «Зенитом». Матч 29-го тура первенства ФНЛ-2 состоялся 1 июня на домашнем стадионе удмуртских футболистов и завершился с результатом 1:1.

Счёт в игре открыли хозяева поля. На 28-й минуте ворота Богдана Карюкина поразил нападающий «Зенита» Александр Русских. Динамовцы сумели отыграться незадолго до финального свистка после точного удара Владимира Завьялова.

Матч в Ижевске не изменил положение алтайского клуба в турнирной таблице. «Динамо» по-прежнему на 12-й строке. «Зенит» остался на 14-м месте из 15-ти участников первенства. В заключительной игре сезона, 4 июня, барнаульцы встретятся в Перми с местным «Амкаром», который располагается в турнирной таблице на пятой строке.