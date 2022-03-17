Глава Минспорта рассказал о расследовании олимпийского допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, как проходит расследование допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. Его слова передаёт «Матч ТВ».

Напомним, во время Олимпийских игр в Пекине стало известно, что в декабре в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружили триметазидин. Несмотря на то, что анализы были сделаны до соревнований, а сам препарат никак не мог повлиять на результаты, награждение российских командников, которые взяли золото Пекина, отложили.

По словам Матыцина, в данный момент разбирательство ведёт РУСАДА. WADA следит за процессом. Министр добавил, что расследование проходит в закрытом режиме, а это значит, что поделиться деталями он пока не может.

Выражая своё мнение, Матыцин отметил, что считает случившееся в Валиевой случайностью. Он отметил, что у спортсменки не было никаких предпосылок для того, чтобы принимать запрещённые вещества.

Министр выразил надежду на то, что результаты расследования будут справедливыми.

Говоря о том, может ли эта ситуация повлиять на решение Валиевой завершить карьеру, Матыцин отметил, что в последний раз он встречался с фигуристкой в 20-х числах февраля, когда спортсмены готовились к чемпионату мира. Министр уверен, что Валиева вынесет урок из этой ситуации, но выступления продолжит.