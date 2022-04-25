Россию лишили этапа Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в России. Об этом сказано в официальном заявлении организации.

«До особого распоряжения международные соревнования в России и Белоруссии проводиться не будут», — пояснили представители спортивной федерации.

Также отмечается, что Россия и Белоруссия не могут претендовать на проведение любых соревнований, которые проходят под эгидой ISU.

Ещё одно решение Международного союза конькобежцев касается непосредственно спортсменов. Российские и белорусские фигуристы не смогут принимать участие в соревнованиях, которые организует ISU.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне.