Способ решения проблемы с бродячими животными предложили на Алтае

Социалисты указали на недоработки в существующем документе

12 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1120835

Фракция "Справедливая Россия – За правду" предложила свои корректировки законопроекта АКЗС по борьбе с бездомными собаками. Их озвучила депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова на рабочем совещании в краевом парламенте 10 сентября.

В частности, предложено заменить термин "правоотношения" на "общественные отношения", а также уточнить название законопроекта.

Социалисты указали на недочеты и с терминологией. Если понятие "стерилизация" уточнено федеральным законом, то термин "умерщвление" требует конкретизации. Неясно и что разработчики относят к понятию "немотивированная агрессия".

"Собака – это не человек, который понимает и может объяснить мотивы своих поступков. Животные живут инстинктами и рефлексами", – поясняет спорность определения Евгения Боровикова.

Дополнительные основания умерщвления животных без владельцев нуждаются в доработке. Кроме того, отождествление понятий "животные" и "собаки" неверно, так как цель правового регулирования – установить правила обращения именно с бездомными собаками.