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Способ решения проблемы с бродячими животными предложили на Алтае

Социалисты указали на недоработки в существующем документе

12 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1120835
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1120835

Фракция "Справедливая Россия – За правду" предложила свои корректировки законопроекта АКЗС по борьбе с бездомными собаками. Их озвучила депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова на рабочем совещании в краевом парламенте 10 сентября.

В частности, предложено заменить термин "правоотношения" на "общественные отношения", а также уточнить название законопроекта.

Социалисты указали на недочеты и с терминологией. Если понятие "стерилизация" уточнено федеральным законом, то термин "умерщвление" требует конкретизации. Неясно и что разработчики относят к понятию "немотивированная агрессия".

"Собака – это не человек, который понимает и может объяснить мотивы своих поступков. Животные живут инстинктами и рефлексами", – поясняет спорность определения Евгения Боровикова.

Дополнительные основания умерщвления животных без владельцев нуждаются в доработке. Кроме того, отождествление понятий "животные" и "собаки" неверно, так как цель правового регулирования – установить правила обращения именно с бездомными собаками.

"Кровавым" методом проблему бродячих собак не решить. Усыпим одних – выкинут других. Бороться нужно не с собаками, бороться нужно с бездомностью, вина за которую лежит на безответственных людях!" – подытожила Евгения Боровикова.

Законопроекты

Комментарии 17

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Гость

09:30:09 12-09-2024

"...предложено заменить термин "правоотношения" на "общественные отношения", а также уточнить название законопроекта."
Ну всё! Проблема решена на законодательном уровне! ))

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Мавруша

09:32:01 12-09-2024

С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать, бороться будет не с кем.

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Гость

09:48:56 12-09-2024

Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... Ещё потеряшки... Но повесьте хотя бы бирку с номером телефона и нет проблем. Найдут

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Чучмек

09:54:05 12-09-2024

Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... А если они плодятся на улице? И так же несколько поклоений

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Мавруша

15:35:16 12-09-2024

Чучмек (09:54:05 12-09-2024) А если они плодятся на улице? И так же несколько поклоений... Плодятся те, кого поленились стерилизовать, а потом выкинули.

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Гость

12:16:09 12-09-2024

Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... это все понятно, но это из той же серии "чисто не там где убирают, а там где не мусорят" и т.д. Понятно, что люди выбрасывают, но это такие люди, они всегда были, есть и будут и взывать к их совести, ответственности бесполезно, и проблема от этого не решится. А безнадзорных собак на улицах действительно очень много, и, думаю, Вы согласитесь со мной, что в большинстве своем они опасны.

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Мавруша

14:54:40 12-09-2024

Гость (12:16:09 12-09-2024) это все понятно, но это из той же серии "чисто не там где уб... Согласно, опасны, особенно для детей. И то, что к совести взывать бесполезно, тоже согласна. Наши люди только наказание рублем или принудительными работами понимают. Только как отслеживать тех, кто выкинул?

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Гость

15:55:36 12-09-2024

Мавруша (14:54:40 12-09-2024) Согласно, опасны, особенно для детей. И то, что к совести вз... Никак. Поэтому нужен закон.

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Гость

09:39:46 12-09-2024

Ну наконец-то. Товарищ Боровикова сейчас все исправит. Понятие изменит и запятую нашла по тексту документа пропущенную. Теперь закон заработает

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Гость

09:59:05 12-09-2024

на самом деле наш АК как всегда отстаёт от центральной России, собственно как в других проблемах...!
как говориться бьём по хвостам... всегда "изобретаем велосипед", хотя он давно уже изобретён! но нам же нужно проявить свою креативность, набить шишек... потратить кучу денег, что бы понять, что нужно было по другому...!? может и поэтому тоже, живём не богато!?...
Проблема бездомных животных возникает там где у любых бездомных или диких животных появляется свободный доступ к пищевым отходам! Всё!

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Гость

10:02:16 12-09-2024

Если пока невозможно решить проблему в корне, нужно хотя бы непрерывно бороться с последствиями. Ведь мы убираем и выносим мусор, пока не решили вопрос с системным сокращением его образования. Поэтому пока занимаемся воспитанием ответственных собаководов, бродячих собак нужно своевременно ОТСТРЕЛИВАТЬ, а уже отловленных своевременно, без проволочек, УТИЛИЗИРОВАТЬ.

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Гость

10:03:53 12-09-2024

Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.

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Musik

11:10:00 12-09-2024

Нипонел, кровавый способ пока не?

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Гость

11:38:47 12-09-2024

Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.---------- а некоторые так и вобще только внешне на людей похожи, судя по комментам.

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Гость

12:28:37 12-09-2024

Гость (11:38:47 12-09-2024) Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.---------- ... Это которые за безопасность человека или которые или которые зоошиза?

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Гость

13:42:34 12-09-2024

В питомник их всех!

А питомник потом - сжечь.

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Гость

19:21:52 12-09-2024

Живодеров утилизировать.

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