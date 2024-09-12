Способ решения проблемы с бродячими животными предложили на Алтае
Социалисты указали на недоработки в существующем документе
12 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" предложила свои корректировки законопроекта АКЗС по борьбе с бездомными собаками. Их озвучила депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова на рабочем совещании в краевом парламенте 10 сентября.
В частности, предложено заменить термин "правоотношения" на "общественные отношения", а также уточнить название законопроекта.
Социалисты указали на недочеты и с терминологией. Если понятие "стерилизация" уточнено федеральным законом, то термин "умерщвление" требует конкретизации. Неясно и что разработчики относят к понятию "немотивированная агрессия".
"Собака – это не человек, который понимает и может объяснить мотивы своих поступков. Животные живут инстинктами и рефлексами", – поясняет спорность определения Евгения Боровикова.
Дополнительные основания умерщвления животных без владельцев нуждаются в доработке. Кроме того, отождествление понятий "животные" и "собаки" неверно, так как цель правового регулирования – установить правила обращения именно с бездомными собаками.
"Кровавым" методом проблему бродячих собак не решить. Усыпим одних – выкинут других. Бороться нужно не с собаками, бороться нужно с бездомностью, вина за которую лежит на безответственных людях!" – подытожила Евгения Боровикова.
09:30:09 12-09-2024
"...предложено заменить термин "правоотношения" на "общественные отношения", а также уточнить название законопроекта."
Ну всё! Проблема решена на законодательном уровне! ))
09:32:01 12-09-2024
С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать, бороться будет не с кем.
09:48:56 12-09-2024
Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... Ещё потеряшки... Но повесьте хотя бы бирку с номером телефона и нет проблем. Найдут
09:54:05 12-09-2024
Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... А если они плодятся на улице? И так же несколько поклоений
15:35:16 12-09-2024
Чучмек (09:54:05 12-09-2024) А если они плодятся на улице? И так же несколько поклоений... Плодятся те, кого поленились стерилизовать, а потом выкинули.
12:16:09 12-09-2024
Мавруша (09:32:01 12-09-2024) С последним абзацем согласна полностью. Не будут выкидывать,... это все понятно, но это из той же серии "чисто не там где убирают, а там где не мусорят" и т.д. Понятно, что люди выбрасывают, но это такие люди, они всегда были, есть и будут и взывать к их совести, ответственности бесполезно, и проблема от этого не решится. А безнадзорных собак на улицах действительно очень много, и, думаю, Вы согласитесь со мной, что в большинстве своем они опасны.
14:54:40 12-09-2024
Гость (12:16:09 12-09-2024) это все понятно, но это из той же серии "чисто не там где уб... Согласно, опасны, особенно для детей. И то, что к совести взывать бесполезно, тоже согласна. Наши люди только наказание рублем или принудительными работами понимают. Только как отслеживать тех, кто выкинул?
15:55:36 12-09-2024
Мавруша (14:54:40 12-09-2024) Согласно, опасны, особенно для детей. И то, что к совести вз... Никак. Поэтому нужен закон.
09:39:46 12-09-2024
Ну наконец-то. Товарищ Боровикова сейчас все исправит. Понятие изменит и запятую нашла по тексту документа пропущенную. Теперь закон заработает
09:59:05 12-09-2024
на самом деле наш АК как всегда отстаёт от центральной России, собственно как в других проблемах...!
как говориться бьём по хвостам... всегда "изобретаем велосипед", хотя он давно уже изобретён! но нам же нужно проявить свою креативность, набить шишек... потратить кучу денег, что бы понять, что нужно было по другому...!? может и поэтому тоже, живём не богато!?...
Проблема бездомных животных возникает там где у любых бездомных или диких животных появляется свободный доступ к пищевым отходам! Всё!
10:02:16 12-09-2024
Если пока невозможно решить проблему в корне, нужно хотя бы непрерывно бороться с последствиями. Ведь мы убираем и выносим мусор, пока не решили вопрос с системным сокращением его образования. Поэтому пока занимаемся воспитанием ответственных собаководов, бродячих собак нужно своевременно ОТСТРЕЛИВАТЬ, а уже отловленных своевременно, без проволочек, УТИЛИЗИРОВАТЬ.
10:03:53 12-09-2024
Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.
11:10:00 12-09-2024
Нипонел, кровавый способ пока не?
11:38:47 12-09-2024
Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.---------- а некоторые так и вобще только внешне на людей похожи, судя по комментам.
12:28:37 12-09-2024
Гость (11:38:47 12-09-2024) Некоторые человеки тоже живут только инстинктами.---------- ... Это которые за безопасность человека или которые или которые зоошиза?
13:42:34 12-09-2024
В питомник их всех!
А питомник потом - сжечь.
19:21:52 12-09-2024
Живодеров утилизировать.