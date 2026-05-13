Времени, чтобы допустить ученика к сдаче "города", станет в три раза меньше

13 мая 2026, 14:29, ИА Амител

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Значительные изменения в правилах сдачи на водительские права начали действовать в России с 12 мая. В силу вступили поправки в постановление правительства № 1097, касающееся правил сдачи экзаменов и выдачи удостоверений. Основные изменения связаны со сроками. К примеру, теперь после сдачи "теории" нельзя будет ждать несколько месяцев, а потом сдавать "город".

О главных изменениях — в материале amic.ru.

1 В течение какого срока после теоретического экзамена теперь нужно сдавать "город"? В течение 60 дней. Именно столько времени есть у подразделения полиции, чтобы назначить практический экзамен. Напомним, ранее этот временной промежуток составлял полгода.

2 Почему сроки сократили? В МВД пояснили, что сокращение необходимо для "исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена". Как сообщает "Ъ", еще в начале года во многих российских регионах люди, сдав "теорию", были вынуждены ждать по три-четыре месяца, чтобы им назначили дату "города". Эксперты, с которыми пообщалось издание, изменение поддерживают. А некоторые и вовсе уверены, что сроки можно сократить еще больше. Но не везде хватает экзаменаторов, чтобы работать в еще более строгих условиях.

3 В каком случае теперь придется пересдавать еще и "теорию", если провалил "город"? Это зависит не от количества попыток сдачи "города", а от времени, которое прошло с момента теоретической части. Если, пока человек совершал свои безуспешные попытки на практических экзаменах, прошло больше полугода, то заново придется сдавать еще и "теорию". Кстати, как отмечает "Ъ" , за последний год россияне стали ощутимо лучше и успешнее сдавать на права. Так, "теорию" с первого раза сдали 42,9% (в 2024-м было 37,8%), а "город" — 19,5% (годом ранее было 13,9%). Всего в 2025-м было проведено 3,28 млн теоретических экзаменов и 3 млн практических.

4 Через какое время можно пересдать "теорию"? Теорию можно пересдать через семь дней после неудачного экзамена. Это в том случае, если человека не поймали с микронаушником, микрофоном, камерой или другим гаджетом.

5 Когда допустят к пересдаче "теории", если попался с камерой или микрофоном? А вот ученики, которые во время экзамена попались с гаджетами, пересдать "теорию" смогут еще очень нескоро. Их допустят до повторного экзамена не раньше чем через год.