Значительные изменения в правилах сдачи на водительские права начали действовать в России с 12 мая. В силу вступили поправки в постановление правительства № 1097, касающееся правил сдачи экзаменов и выдачи удостоверений. Основные изменения связаны со сроками. К примеру, теперь после сдачи "теории" нельзя будет ждать несколько месяцев, а потом сдавать "город".
О главных изменениях — в материале amic.ru.
1
В течение какого срока после теоретического экзамена теперь нужно сдавать "город"?
В течение 60 дней. Именно столько времени есть у подразделения полиции, чтобы назначить практический экзамен. Напомним, ранее этот временной промежуток составлял полгода.
2
Почему сроки сократили?
В МВД пояснили, что сокращение необходимо для "исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена".
Как сообщает "Ъ", еще в начале года во многих российских регионах люди, сдав "теорию", были вынуждены ждать по три-четыре месяца, чтобы им назначили дату "города". Эксперты, с которыми пообщалось издание, изменение поддерживают. А некоторые и вовсе уверены, что сроки можно сократить еще больше. Но не везде хватает экзаменаторов, чтобы работать в еще более строгих условиях.
3
В каком случае теперь придется пересдавать еще и "теорию", если провалил "город"?
Это зависит не от количества попыток сдачи "города", а от времени, которое прошло с момента теоретической части. Если, пока человек совершал свои безуспешные попытки на практических экзаменах, прошло больше полугода, то заново придется сдавать еще и "теорию".
Кстати, как отмечает "Ъ", за последний год россияне стали ощутимо лучше и успешнее сдавать на права. Так, "теорию" с первого раза сдали 42,9% (в 2024-м было 37,8%), а "город" — 19,5% (годом ранее было 13,9%). Всего в 2025-м было проведено 3,28 млн теоретических экзаменов и 3 млн практических.
4
Через какое время можно пересдать "теорию"?
Теорию можно пересдать через семь дней после неудачного экзамена. Это в том случае, если человека не поймали с микронаушником, микрофоном, камерой или другим гаджетом.
5
Когда допустят к пересдаче "теории", если попался с камерой или микрофоном?
А вот ученики, которые во время экзамена попались с гаджетами, пересдать "теорию" смогут еще очень нескоро. Их допустят до повторного экзамена не раньше чем через год.
6
Какие еще изменения планируются в будущем?
В следующем году в России может появиться федеральный рейтинг автошкол. Госавтоинспекция уже собирает данные для составления реестра. Публиковаться он будет на сайте ведомства. Ранжировать организации будут, беря во внимание долю выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и аварийность по вине выпускников. Такая мера должна усилить конкуренцию между автошколами и повысить качество обучения.
16:39:51 13-05-2026
Забавно что всякие "Ъ" и ГИБДД пытаются подогнать такую удручающую статистику в положительное русло, сравнивая значения 21-26 годов. Однако взглянув на данные 2000-2020 возникают закономерные вопросы компетенции не только автошкол, но и собственно ГИБДД. Нужно ли было отменять автодром? Делать перерывы между пересдачами в 6-9 месяцев? Увеличивать вес штрафных баллов? Как эти 20% смогут поднять АвтоВАЗ с колен?