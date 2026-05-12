В России срок сдачи "города" на водительские права сократили до 60 дней

ГИБДД теперь обязана назначить практическую часть экзамена в течение двух месяцев после успешной сдачи теории

12 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Сотрудник ГАИ оформляет протокол / Фото: amic.ru

С 12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщает "Коммерсантъ".

Главное изменение касается сроков назначения практической части экзамена "города". Если раньше подразделения ГИБДД могли определять дату испытания в течение полугода, то теперь этот период ограничен 60 днями. В МВД пояснили, что мера призвана исключить затягивание процесса.

Исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова поддержала нововведение. По ее мнению, двух месяцев достаточно, чтобы курсант не утратил полученные навыки — тем более что перед экзаменом будущие водители обычно берут дополнительные занятия.

Кроме того, ужесточились правила пересдачи. Теперь, если с момента успешной сдачи теоретического экзамена прошло более шести месяцев, а практическая часть "город" так и не сдана, теорию придется проходить заново.

Ранее сообщалось, что водителей в России будут лишать прав за непрохождение медицинского освидетельствования. Правительство расширит основания для аннулирования водительских удостоверений с 2027 года.