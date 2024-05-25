Кем была самая малоизвестная жертва "политеховского" маньяка

Ранее была известна только фамилия этой жертвы

25 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Убийство человека / Фото: unsplash.com

Самую малоизвестную жертву "политеховского" маньяка – девушку по фамилии Филипченко – звали Светлана. Она была третьей, кого убил маньяк после Людмилы Обидиной и Чодураа Ооржак. При этом Филипченко не являлась абитуриенткой краевых вузов, а хотела устроиться на работу в университет. Об этом amic.ru рассказали в алтайском Следкоме.

На момент убийства Светлане Филипченко было 27 лет, родилась девушка в 1971 году. Она приехала в Барнаул из Новосибирска. Пропала Филипченко в июле 1999 года. Девушка встретила преступника в центральной части Барнаула. Он предложил помочь ей в трудоустройстве в один из барнаульских вузов, вывез ее в Калманский район, где изнасиловал и задушил.

О том, что Виталий Манишин сознался в убийстве девушки по фамилии Филипченко, стало известно после выхода фильма издания Baza о маньяке. Тогда никакой информации, кроме ее фамилии, у журналистов не было.

Всего маньяк совершил 11 убийств. В 1989 году в селе Зеленая Дубрава он убил 17-летнюю Людмилу Обидину. Затем в 1999 году жертвами Манишина стали 21-летняя Чодураа Ооржак, 27-летняя Светлана Филипченко и 25-летняя Наталья Бердышева. Последней он также предлагал помощь в трудоустройстве, но уже в кооперативный техникум.

В 2000 году маньяк убил 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Однако следователи не исключают, что Виталий Манишин может быть причастен и к другим убийствам.

Как правило, Манишин знакомился с девушками в вузе или около него, представлялся человеком, который имеет связи и может решить проблемы с поступлением или (в двух случаях) трудоустройством в университет. Девушки садились в автомобиль, Манишин увозил их в Калманский район, где насиловал и убивал. Способом убийства чаще всего было удушение. Одну из девушек он ударил по голове автомобильным огнетушителем. Тела Манишин скрывал на территории Калманского района.

Сейчас дело Манишина направлено в Калманский районный суд. Подробнее о расследовании можно прочитать здесь.