Кем была самая малоизвестная жертва "политеховского" маньяка
Ранее была известна только фамилия этой жертвы
25 мая 2024, 08:00, ИА Амител
Самую малоизвестную жертву "политеховского" маньяка – девушку по фамилии Филипченко – звали Светлана. Она была третьей, кого убил маньяк после Людмилы Обидиной и Чодураа Ооржак. При этом Филипченко не являлась абитуриенткой краевых вузов, а хотела устроиться на работу в университет. Об этом amic.ru рассказали в алтайском Следкоме.
На момент убийства Светлане Филипченко было 27 лет, родилась девушка в 1971 году. Она приехала в Барнаул из Новосибирска. Пропала Филипченко в июле 1999 года. Девушка встретила преступника в центральной части Барнаула. Он предложил помочь ей в трудоустройстве в один из барнаульских вузов, вывез ее в Калманский район, где изнасиловал и задушил.
О том, что Виталий Манишин сознался в убийстве девушки по фамилии Филипченко, стало известно после выхода фильма издания Baza о маньяке. Тогда никакой информации, кроме ее фамилии, у журналистов не было.
Всего маньяк совершил 11 убийств. В 1989 году в селе Зеленая Дубрава он убил 17-летнюю Людмилу Обидину. Затем в 1999 году жертвами Манишина стали 21-летняя Чодураа Ооржак, 27-летняя Светлана Филипченко и 25-летняя Наталья Бердышева. Последней он также предлагал помощь в трудоустройстве, но уже в кооперативный техникум.
В 2000 году маньяк убил 16-летнюю Юлию Техтиекову, 17-летнюю Елену Анисимову, 53-летнюю Валентину Михайлюкову, 16-летнюю Лилиану Вознюк, 17-летних Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Однако следователи не исключают, что Виталий Манишин может быть причастен и к другим убийствам.
Как правило, Манишин знакомился с девушками в вузе или около него, представлялся человеком, который имеет связи и может решить проблемы с поступлением или (в двух случаях) трудоустройством в университет. Девушки садились в автомобиль, Манишин увозил их в Калманский район, где насиловал и убивал. Способом убийства чаще всего было удушение. Одну из девушек он ударил по голове автомобильным огнетушителем. Тела Манишин скрывал на территории Калманского района.
Сейчас дело Манишина направлено в Калманский районный суд. Подробнее о расследовании можно прочитать здесь.
08:59:45 25-05-2024
Невозможно представить с какой болью в душе жили все эти годы родные девчонок. Сколько слез пролито. Откуда люди брали силы что бы пережить такое горе? Почему так жестоки бывают люди? Что толкало его на такие зверства?
Невозможно понять! Явно какая то детская психическся травма. Надеюсь суд будет справедлив. Соболезнования всем родным девочек.
13:53:17 25-05-2024
С. Писарев (08:59:45 25-05-2024) Невозможно представить с какой болью в душе жили все эти год... Не травма, а пробелы в воспитании, и безнаказанность после самого первого преступления в юности
12:16:13 25-05-2024
Почему эта мразь еще жива ???
12:33:30 25-05-2024
Вопрос в том, можно ли таких выродков людьми-то считать. Ведь жил, жрал, улыбался. Верно говорят: есть люди, а есть нЕлюди.
13:25:19 25-05-2024
потому что он убл%док. согласен что такие вещи заслуживают высшей меры - расстрел.
16:12:57 25-05-2024
Анжелу знаю лично, она со своими родителями и сестрой жили в доме на площадке напротив нас. Мама её умерла после всего пережитого. Очень жаль Анжелу, домашняя девочка была.
16:46:54 25-05-2024
В России вернут смертную казнь для таких как Манишин? Его же просто нужно уничтожить. И ещё эта неЛюдь был у власти.
19:57:41 25-05-2024
надо его законно отдать родителям погибших, пусть они решают за какое место это существо повесит
10:43:25 27-05-2024
надо его законно отдать родителям погибших, пусть они решают за какое место это существо повесит===== согласна с Вами.