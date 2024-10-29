Стало известно, сколько перевозят и зарабатывают сибирские аэропорты за год

Три из двенадцати воздушных гаваней работают в убыток

29 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт им. Г.С. Титова / Фото: airaltay.ru

По итогам 2023 года в лидерах по пассажиропотоку, выручке и прибыли оказались Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Самый большой пассажиропоток за год оказался в новосибирском Толмачево. Аэропорт обслужил 9,093 млн человек, что на 19,9% больше, чем годом ранее. Также "миллионниками" стали аэропорты Иркутска (3,8 млн человек), Красноярска (3,77 млн человек) и Омска (1,6 млн человек).

В Барнауле по итогам 2023 года пассажиропоток вырос на 15%: аэропорт обслужил 723 тысячи человек.

В свою очередь, кемеровский аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 6,6% по сравнению с предыдущим периодом. Его посетило 470 тысяч человек.

По размеру годовой выручки на первой позиции снова оказался Новосибирск с общей суммой 10,083 млрд рублей. После Толмачево "миллиардную" выручку сделал норильский аэропорт (5,1 млрд рублей), обогнав красноярский (5 млрд рублей). Выручка аэропорта Барнаула по итогам 2023 года составила 2,5 млрд рублей.

Показатель прибыли снова стал самым высоким в Толмачево. За 2023 год она составила 3,7 млрд рублей. В "миллиардники" следом выбился иркутский аэропорт, заработав за год 1,1 млрд рублей. Также среди сибирских аэровокзалов есть такие, которые работали в убыток. Это аэропорты Кызыла (-115,9 млн рублей), Кемерова (-134,8 млн рублей) и Норильска (-559,6 млн рублей).

Известно, что аэропорт в Кызыле полностью принадлежит государству, а кемеровский и норильский – частные.

Стоит отметить, что у аэропорта Барнаула при уставном капитале 32 602 500 рублей выручка снизилась на 2%, а чистая прибыль выросла на 117%.

Напомним, сейчас в столице Алтайского края возводят новый терминал внутренних линий стоимостью 6 млрд рублей. Согласно плану, объект будет готов во второй половине 2025 года. Площадь составит около 10 тысяч кв. м. Это в два раза больше по сравнению с существующим. Пропускная способность аэропорта возрастет до 600 человек в час. В год воздушная гавань сможет принимать более 1 млн пассажиров.