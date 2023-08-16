Пробка из-за строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле увеличилась
Сейчас проезд затруднен начиная от улицы Аванесова
16 августа 2023, 17:39, ИА Амител
Пробка на Змеиногорском тракте в сторону выезда из города ощутимо увеличилась – затруднения с движением начинаются еще в начале улицы Аванесова, на транспортной развязке с Мамонтова. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас она превышает 6 км.
В целом дорожная ситуация в краевой столице оценивается на 9 баллов из 10. Вечерние пробки образовались в центре города, на Павловском тракте, улице Попова, шоссе Ленточный бор и других участках дорог, на которых заторы уже стали привычными.
Напомним, что огромная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле в сторону поселка Южного днем 16 августа. Причина – изменение схемы движения из-за строительства новой многоуровневой развязки, а также работы по расширению шоссе Ленточный бор.
С 3 августа подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – приступил к вырубке около 800 деревьев и кустарников вдоль шоссе Ленточный бор. Это нужно для расширения дороги. Именно там появится седьмая опора будущей развязки. Чтобы ее возвести и не перекрывать движение, придется сделать временный объезд на расстоянии около 150 метров.
20:30:26 16-08-2023
сейчас там проезжал, ни чего на дороге не делают, зато поставили регулировщика на кругу который и создал этот хаос! Без него такой пробки ни когда не было! Нафига его туда поставили?
09:08:54 17-08-2023
Интересно, какой альтернативно одаренный решил строить это вот все одновременно с перекрытым Ленинским? А давайте, например, еще перекроем Кутузова или Калинина. Ну чтобы жизнь медом не казалась.
09:36:05 17-08-2023
И весь народ поехал по Кутузова, которую тоже поставили колом. И без этого там почти всегда пробки были, но сейчас стоялово как зимой. Кто-то из администрации должен ответить своим чином за такой бардак в городе.
09:39:29 17-08-2023
Вы там издеваетесь совсем?* Перекрывать так движение, я вчера там 2ч простоял и даже полпути не проехал. пришлось разворачиваться через сплошную и дворами объезжать! Для такого масштабного строительства хотябы ленинский откройте для начала. Все пути перекрыли, людям как до дома добираться! Кто за этот барадак отвечает? Кто такой одаренный на всю голову? Снять с должности этого малоумного!