Пробка из-за строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле увеличилась

Сейчас проезд затруднен начиная от улицы Аванесова

16 августа 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробка на Змеиногорском тракте в сторону выезда из города ощутимо увеличилась – затруднения с движением начинаются еще в начале улицы Аванесова, на транспортной развязке с Мамонтова. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас она превышает 6 км.

В целом дорожная ситуация в краевой столице оценивается на 9 баллов из 10. Вечерние пробки образовались в центре города, на Павловском тракте, улице Попова, шоссе Ленточный бор и других участках дорог, на которых заторы уже стали привычными.

Напомним, что огромная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле в сторону поселка Южного днем 16 августа. Причина – изменение схемы движения из-за строительства новой многоуровневой развязки, а также работы по расширению шоссе Ленточный бор.

С 3 августа подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – приступил к вырубке около 800 деревьев и кустарников вдоль шоссе Ленточный бор. Это нужно для расширения дороги. Именно там появится седьмая опора будущей развязки. Чтобы ее возвести и не перекрывать движение, придется сделать временный объезд на расстоянии около 150 метров.