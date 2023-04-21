Суд отклонил апелляцию барнаульской активистки Пономаренко по делу о фейках о ВС РФ

Приговор вступил в законную силу

21 апреля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

20 апреля суд отклонил апелляцию стороны защиты активистки Марии Пономаренко по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Как сообщает пресс-служба Минюста Алтайского края, приговор вступил в законную силу.

Там напомнили, что Пономаренко признали виновной по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, по мотивам политической ненависти"). По версии следствия, она разместила в своих социальных сетях видеозаписи и заведомо ложные сообщения о нанесении российскими военно-космическими силами авиаудара по драмтеатру в ДНР.

Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов на пять лет.