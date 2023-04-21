Суд отклонил апелляцию барнаульской активистки Пономаренко по делу о фейках о ВС РФ
Приговор вступил в законную силу
21 апреля 2023, 12:47, ИА Амител
20 апреля суд отклонил апелляцию стороны защиты активистки Марии Пономаренко по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Как сообщает пресс-служба Минюста Алтайского края, приговор вступил в законную силу.
Там напомнили, что Пономаренко признали виновной по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, по мотивам политической ненависти"). По версии следствия, она разместила в своих социальных сетях видеозаписи и заведомо ложные сообщения о нанесении российскими военно-космическими силами авиаудара по драмтеатру в ДНР.
Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов на пять лет.
13:09:07 21-04-2023
о нанесении российскими военно-космическими силами авиаудара по драмтеатру в ДНР --- вот нафига ей это было надо, ведь понятно, что ты знать этого не можешь, так зачем скользкую инфу распространять. Теперь урок, но уже поздно. Наверное она защищалась, что она в это поверила и не знала, что это неправда. Вообще если человек сослался на источник, например на пробандеровский сайт и сказал, что сам этого не знает, но такая инфа на этом сайте есть, он же наверное не распространяет. Может она написала, что видела собственными глазами
15:18:17 21-04-2023
Не-не, пускай теперь сидит. Не поумнеет, так хоть другие посмотрят, что не бывает безнаказанности в этих вопросах.
15:30:56 21-04-2023
Жаль, симпотная деваха.
15:56:32 21-04-2023
Деваха ничего,можно.Но пусть посидит.
10:05:13 22-04-2023
Она может внешне и ничего,но дура конкретная!Накукарекала себе,теперь пусть посидит,помолчит!