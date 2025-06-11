Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн рублей
Мессенджеру назначили административное наказание за запрещенный контент
11 июня 2025, 19:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Mika Baumeister
Таганский районный суд Москвы оштрафовал WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Максимальный штраф по этой части статьи составляет четыре миллиона рублей.
По аналогичной статье на такую же сумму суд оштрафовал Pinterest.
23:33:27 11-06-2025
Смело
11:27:46 12-06-2025
Смешно.
20:36:29 12-06-2025
WhatsApp про это хоть знает?