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Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 3,5 млн рублей

Мессенджеру назначили административное наказание за запрещенный контент

11 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Mika Baumeister
Фото: unsplash.com / Mika Baumeister

Таганский районный суд Москвы оштрафовал WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ". Максимальный штраф по этой части статьи составляет четыре миллиона рублей.

По аналогичной статье на такую же сумму суд оштрафовал Pinterest.

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Комментарии 3

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Гость

23:33:27 11-06-2025

Смело

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Гость

11:27:46 12-06-2025

Смешно.

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Гость

20:36:29 12-06-2025

WhatsApp про это хоть знает?

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