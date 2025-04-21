"Своё За городом" и BelkaCar предлагают новые маршруты по российским сёлам
Автомаршруты разработаны для пяти регионов
21 апреля 2025, 16:15, ИА Амител erid: 2W5zFGDdPYc
Платформа "Своё За городом" от Россельхозбанка и сервис каршеринга BelkaCar ("БелкаКар") запустили совместный проект: для путешественников разработали специальные авторские автомаршруты по сельским территориям России. Инициатива призвана поддержать развитие агротуризма, фермерских хозяйств и сделать поездки за город еще доступнее и комфортнее.
По данным аналитиков "Своё За городом", интерес к сельскому туризму стабильно растет: этой весной около 30% пользователей сервиса планируют отправиться в путешествия по селам именно на автомобиле.
Что это за маршруты?
Автомаршруты охватывают пять регионов: Московскую, Ленинградскую, Калининградскую и Тульскую области, Краснодарский край. Каждый из них включает живописные деревни, фермерские хозяйства и природные достопримечательности. При бронировании тура через платформу пользователи получают до 1200 бонусов в приложении BelkaCar.
Наибольшую популярность среди пользователей этой весной завоевал двухдневный маршрут по Краснодарскому краю протяженностью 450 км. Он включает визиты на винодельни, осмотр исторических достопримечательностей и дегустации натуральных фермерских продуктов.
Спросом пользуется и трехдневный маршрут по Калининградской области (299 км). Туристы смогут увидеть Куршскую косу, янтарные месторождения, форты, маяки и познакомиться с природой Балтийского побережья.
Еще один популярный тур – по Ленинградской области, вдохновленный историей Древней Руси. В маршруте – Старая Ладога, Великий Новгород, оленья ферма и фермерское сафари. Тур предлагает полное погружение в атмосферу русской деревни с дегустацией локальных продуктов.
Сельский туризм – как фактор роста
"В последние годы автотуры по России становятся все более популярными, отдельное место занимают сельские маршруты. Тренд обусловлен несколькими факторами, включая растущий интерес к поездкам за город и фермерству, предпочтение путешествовать всей семьей на личном транспорте и располагать большей свободой передвижения и возможностью выбирать локации на любой вкус", – пояснила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. Она подчеркнула, что инфраструктура агротуризма развивается, а банк поддерживает фермеров, которые готовы принимать гостей, помогая им расширять бизнес и привлекать туристов.
Что за платформа "Своё За городом"?
РСХБ запустил сервис "Своё За городом" в 2021 году. Платформа уже стала центром агротуристических инициатив. Здесь фермеры бесплатно размещают свои предложения – от мастер-классов до многодневных туров и проживания на фермах. Туристы могут удобно планировать поездки по стране, открывая для себя новые места, традиции и вкусы России.
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16:20:21 21-04-2025
Самое шикарное место, это стилизованная деревня на Кубани - Атамань.
18:56:09 21-04-2025
Круть, я бы съездила по краю, но боюсь все грустно.