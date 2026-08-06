Свыше 60% отделений "Почты России" нуждаются в ремонте
Миллионы людей ежедневно сталкиваются с неудобными условиями получения посылок, писем и социальных выплат
06 августа 2026, 22:10, ИА Амител
Более 60% отделений "Почты России" требуют ремонта, заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель гендиректора компании Захар Грузнов. Его слова передает ТАСС.
«Более 24 тысяч отделений на сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют либо косметического, либо капитального ремонта», — заявил Грузнов.
Всего в стране функционируют 38,2 тыс. отделений почты. Из них девять тысяч требуют косметического ремонта, а более 15 тысяч — капитального.
В настоящее время работы по обновлению помещений уже начались в Вологодской, Московской, Рязанской, Тульской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан.
Грузнов отметил, что до конца 2026 года планируется модернизировать 215 почтовых отделений.
Ранее сообщалось, что в России провели конкурс и выбрали лучших земских почтальонов.
22:13:14 06-08-2026
и во всех работает на "выдаче" 1 операционистка ...
22:56:30 06-08-2026
В связи с плохим состоянием почт предлагаю выделить несколько лярдов их начайнику))), а уж он поделит кому сколько. Кажется так решается.
00:37:04 07-08-2026
70 проц закрыть и никто не заметит. искусственная организация никчемная
08:21:48 07-08-2026
Гость (00:37:04 07-08-2026) 70 проц закрыть и никто не заметит. искусственная организаци... Еще как заметят. Но тут саму систему менять нужно - почтальон, который работает получает 20т.р., рукли наверху, которые почту усиленно не развивают - миллионы.
09:57:30 07-08-2026
Перевели на капитализм!
А у него принцип простой - меньше тратить больше получать!...
Вот большие начальники где-то в центре страны получают больше, а на ремонт тратят меньше...
Все как планировали!...
10:35:57 07-08-2026
В Алтайке на отделении почты теперь даже вывески нет. видно только вб и втб вывески. а пандус для маломобильных и вовсе убран - карабкайтесь по железным ступеням