Миллионы людей ежедневно сталкиваются с неудобными условиями получения посылок, писем и социальных выплат

06 августа 2026, 22:10, ИА Амител

Отделение "Почты России" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Более 60% отделений "Почты России" требуют ремонта, заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель гендиректора компании Захар Грузнов. Его слова передает ТАСС.

«Более 24 тысяч отделений на сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют либо косметического, либо капитального ремонта», — заявил Грузнов.

Всего в стране функционируют 38,2 тыс. отделений почты. Из них девять тысяч требуют косметического ремонта, а более 15 тысяч — капитального.

В настоящее время работы по обновлению помещений уже начались в Вологодской, Московской, Рязанской, Тульской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан.

Грузнов отметил, что до конца 2026 года планируется модернизировать 215 почтовых отделений.

Ранее сообщалось, что в России провели конкурс и выбрали лучших земских почтальонов.