Важно прозрачно обосновать тарифы и правила, чтобы нагрузка на бизнес не превратилась в скрытое повышение цен для населения

06 апреля 2026, 19:35, ИА Амител

Почта России / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Введение запрета на взимание банками комиссии при оплате услуг в отделениях "Почты России" может привести к повышению тарифов на другие банковские услуги, сообщил в беседе с "Газетой.ru" доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Правительство разработало законопроект в поддержку "Почты России", который уже направлен на рассмотрение. Документ предусматривает несколько мер, включая запрет на взимание банками комиссии за оплату услуг в почтовых отделениях, чтобы компенсировать многомиллиардные убытки госкомпании.

Шедько отмечает, что запрет на комиссионное вознаграждение при оплате услуг через почту создает для банков сложную ситуацию, когда они вынуждены предоставлять услуги через почтовые отделения без возможности компенсировать свои издержки (зарплаты сотрудников, расходы на терминальное оборудование, инкассацию, риск-менеджмент).

«На рынке платежных услуг возникает риск, что банки будут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения тарифов на другие услуги. Это может затронуть управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и другие компании, пользующиеся расчетно-кассовым обслуживанием банков. Для жителей труднодоступных районов, где почта является единственным агентом банков, это может привести к усложнению доступа к финансовым услугам, хотя формально операции останутся бесплатными. Прозрачное тарифное и правовое обоснование предложенных мер поможет избежать ситуации, когда нагрузка на бизнес перекладывается на население в виде скрытого повышения цен», — подчеркнул Шедько.

По мнению эксперта, банкам придется пересмотреть агентские соглашения с "Почтой России", переложив издержки на почтовую компанию как юридическое лицо. В случае невозможности это сделать, они могут ограничить лимиты на операции в почтовых отделениях или сократить инвестиции в модернизацию терминальной инфраструктуры в почтовой сети.