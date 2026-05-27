В России провели конкурс и выбрали лучших земских почтальонов

За звание боролись участники со всей страны

27 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Конкурс "Земский почтальон — 2026" / Фото: пресс-служба "Почты России"

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Земский почтальон — 2026". Его проводят партия "Единая Россия" и "Почта России". Финал прошел в Национальном центре "Россия", где собрались почтальоны из разных регионов страны.

Кто получил главные награды

Звание "Лучший земский почтальон России — 2026" присвоили Ольге Калмыковой, работающей в Ставропольском крае. Ей вручили подарочный сертификат на 250 тыс. рублей.

Победителя в номинации "Народный почтальон" выбрали пользователи на официальной странице "Почты России". Проголосовало около 83 тыс. человек, что подтверждает важность профессии. Больше 20% из них набрала Татьяна Паллина из Волгоградской области. Она получила 150 тыс. рублей.

Также жюри назвало лучших в специальных номинациях. В категории "Сохраняя село" победила Анна Кульнева из Тульской области. В номинации "Почта и родительский подвиг" отметили Веру Чуеву из Белгородской области. Награду за "Преданность делу" получила Светлана Саркисян из Калининградской области. Победителем в номинации "Будущее почты" стала Мария Секлецова из Пермского края, а "Почтовым героем" — Анна Ротань из ДНР.

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков отметил, что эта работа требует не только профессионализма, но и человеческого участия.

«Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твердость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов», — сказал он.

Для кого проводят конкурс

Участниками конкурса могут стать почтальоны со стажем от одного года, которые работают в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. жителей. В 2026 году организаторы получили больше трех тысяч заявок.

Конкурс "Земский почтальон" запустили в 2025 году. Его организует федеральный партийный проект "Российское село" при поддержке "Почты России", федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев подчеркнул, что почтальоны часто остаются для жителей небольших и труднодоступных сел не только связью с внешним миром, но и людьми, к которым можно обратиться за советом и поддержкой.