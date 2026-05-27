В России провели конкурс и выбрали лучших земских почтальонов
За звание боролись участники со всей страны
27 мая 2026, 17:45, ИА Амител
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Земский почтальон — 2026". Его проводят партия "Единая Россия" и "Почта России". Финал прошел в Национальном центре "Россия", где собрались почтальоны из разных регионов страны.
Кто получил главные награды
Звание "Лучший земский почтальон России — 2026" присвоили Ольге Калмыковой, работающей в Ставропольском крае. Ей вручили подарочный сертификат на 250 тыс. рублей.
Победителя в номинации "Народный почтальон" выбрали пользователи на официальной странице "Почты России". Проголосовало около 83 тыс. человек, что подтверждает важность профессии. Больше 20% из них набрала Татьяна Паллина из Волгоградской области. Она получила 150 тыс. рублей.
Также жюри назвало лучших в специальных номинациях. В категории "Сохраняя село" победила Анна Кульнева из Тульской области. В номинации "Почта и родительский подвиг" отметили Веру Чуеву из Белгородской области. Награду за "Преданность делу" получила Светлана Саркисян из Калининградской области. Победителем в номинации "Будущее почты" стала Мария Секлецова из Пермского края, а "Почтовым героем" — Анна Ротань из ДНР.
Гендиректор "Почты России" Михаил Волков отметил, что эта работа требует не только профессионализма, но и человеческого участия.
«Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твердость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов», — сказал он.
Для кого проводят конкурс
Участниками конкурса могут стать почтальоны со стажем от одного года, которые работают в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. жителей. В 2026 году организаторы получили больше трех тысяч заявок.
Конкурс "Земский почтальон" запустили в 2025 году. Его организует федеральный партийный проект "Российское село" при поддержке "Почты России", федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.
Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев подчеркнул, что почтальоны часто остаются для жителей небольших и труднодоступных сел не только связью с внешним миром, но и людьми, к которым можно обратиться за советом и поддержкой.
09:03:36 28-05-2026
А у нас земства есть?
Земства — это выборные органы местного самоуправления в Российской империи, действовавшие с 1864 по 1919 год. Они были созданы в ходе либеральных реформ императора Александра II для решения хозяйственных и культурных вопросов на уровне губерний и уездов.
Ключевой особенностью земств был их всесословный характер: в их работе участвовали представители всех слоев населения — дворяне, купцы, крестьяне и мещане, хотя дворянство играло ведущую роль. Земства не имели политической власти и находились под строгим контролем губернаторов и Министерства внутренних дел
09:07:07 28-05-2026
Заметте - не уездный, а земский.
До 1864 откатились, следом будет конкурс про крепостных - покорность оценивать будут
09:21:07 28-05-2026
Забавно, кто-то видел почтальона на улице с сумкой на плече за последние 10 лет?
09:31:08 28-05-2026
Гость (09:21:07 28-05-2026) Забавно, кто-то видел почтальона на улице с сумкой на плече ...
Периодически встречаю. Ходит тетка газеты, письма, уведомления разносит по ящикам почтовым.
09:31:41 28-05-2026
Гость (09:21:07 28-05-2026) Забавно, кто-то видел почтальона на улице с сумкой на плече ... В нашем земстве вряд ли кто видел....Впрочем у нас не земство....
09:29:17 28-05-2026
"...которые работают в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. жителей."---Для википедистов с их "реальными"земствами и уездами )
09:31:05 28-05-2026
Что то четвертую с лева как то скорежило
09:31:07 28-05-2026
для пятой слева я могу даже угадать, кем она там работает.
11:52:11 28-05-2026
Ну вот, а вы говорите, что руководство Почты России ничего не делает для своих сотрудников!!!