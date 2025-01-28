Такой день. Новая техника для очистки улиц и столкновение автобуса и трамвая

О главных событиях Алтайского края за 28 января

28 января 2025, 23:55, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Крутихинском районе Алтайского края помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

Транспорт ехал по маршруту Бурла – Барнаул и заглох у села Заковряшино. В салоне находилось 24 человека.

Мужчина погиб при пожаре на улице Индустриальной в Барнауле. Инцидент случился в ночь с 27 на 28 января. Огонь уничтожил надворную постройку и повредил крышу и стены частного дома.

"При обследовании помещений дома газодымозащитниками спасена пенсионерка. Обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал главе Барнаула Вячеславу Франку ключи от новой техники.

"Всего Барнаулу передано семь машин – пять тракторов МТЗ, два ковшовых погрузчика ANT 1000", – рассказали в мэрии.

Вячеслав Франк отметил, что данная техника будет использоваться для очистки тротуаров краевой столицы.

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса № 35 и трамвая № 7.

На месте работали экстренные службы – три бригады скорой помощи, пожарные.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – рассказали в алтайском Минздраве.

По факту аварии проверки начали краевые СК и прокуратура.