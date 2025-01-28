Такой день. Новая техника для очистки улиц и столкновение автобуса и трамвая
О главных событиях Алтайского края за 28 января
28 января 2025, 23:55, ИА Амител
В Крутихинском районе Алтайского края помогли пассажирам сломавшегося автобуса.
Транспорт ехал по маршруту Бурла – Барнаул и заглох у села Заковряшино. В салоне находилось 24 человека.
Мужчина погиб при пожаре на улице Индустриальной в Барнауле. Инцидент случился в ночь с 27 на 28 января. Огонь уничтожил надворную постройку и повредил крышу и стены частного дома.
"При обследовании помещений дома газодымозащитниками спасена пенсионерка. Обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал главе Барнаула Вячеславу Франку ключи от новой техники.
"Всего Барнаулу передано семь машин – пять тракторов МТЗ, два ковшовых погрузчика ANT 1000", – рассказали в мэрии.
Вячеслав Франк отметил, что данная техника будет использоваться для очистки тротуаров краевой столицы.
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса № 35 и трамвая № 7.
На месте работали экстренные службы – три бригады скорой помощи, пожарные.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.
"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – рассказали в алтайском Минздраве.
По факту аварии проверки начали краевые СК и прокуратура.
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