Такой день. Алтайский депутат ушел в учителя и приговор воспитателям детсада

О главных событиях Алтайского края за 17 ноября

17 ноября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мать двоих пострадавших в детсаду Happy Baby детей Юлия Пустовитенко и ее адвокат Кристина Севальдт оказались только частично удовлетворены приговором суда, который 16 ноября вынесли работникам скандального учреждения. Теперь родители хотят обжаловать несколько решений. Об этом журналистам рассказала Кристина Севальдт.

В Алтайском крае 23-летний депутат регионального Заксобрания Александр Волобуев устроился учителем географии в барнаульскую школу № 10. Волобуев отметил, что неоднократно слышал, какая это тяжелая и неблагодарная работа – быть учителем, да еще и при такой смешной до горьких слез зарплате.

В последние дни в России бурно обсуждают возможность введения запретов на аборты. В нескольких регионах страны власти на законодательном уровне уже запретили "склонять" женщин к прерыванию беременности, а частные клиники после настойчивых просьб чиновников массово отказываются от проведения подобных процедур. В будущем депутаты и вовсе могут лишить "частников" права делать такие операции, прогнозирует Русская служба "Би-би-си". Тем временем РПЦ в лице патриарха Кирилла призывает еще сильнее ужесточить законы в этой области. И все для того, чтобы повысить рождаемость в стране. Amic.ru выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.