Такой день. Атака на ЦОД VK в Петербурге и прорыв теплотрассы с кипятком в Барнауле

О главных событиях страны и Алтайского края за 18 октября

18 октября 2026, 21:12, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина