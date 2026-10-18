Такой день. Атака на ЦОД VK в Петербурге и прорыв теплотрассы с кипятком в Барнауле
О главных событиях страны и Алтайского края за 18 октября
18 октября 2026, 21:12, ИА Амител
Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
- Беспилотники ВСУ атаковали в Петербурге ЦОД VK и нефтяной терминал. В ходе массированной атаки беспилотников на Санкт‑Петербург есть жертвы и пострадавшие: один человек погиб, пятеро получили травмы. Инфраструктура города серьезно пострадала — повреждения получили 12 многоквартирных и 2 частных дома.
- Следственный комитет приступил к доследственной проверке из‑за коммунальной аварии в Барнауле: утром 18 октября горячая вода из теплотрассы вышла на проезжую часть. Пострадали два человека. К счастью, место поломки нашли - специалисты ликвидируют коммунальную аварию, однако из‑за ремонта временно отключено отопление в ряде домов Индустриального района.
- В ДТП по пути в Барнаул погиб 24‑летний футболист Даниил Винтер. Авария произошла на скользкой дороге под Троицким. Прощание со спортсменом прошло 17 октября в Барнауле.
- В Барнауле СК возбудил дело из-за массового отравления воспитанников детсада. В детском саду №251 более десяти детей пожаловались на рвоту, родители подозревают проблемы с питанием.
- В Новоалтайске волонтеры и Ольга Орлова борются за жизнь пса Боя, которого избили до комы. Сейчас Бой в критическом состоянии, но команда приюта и знаменитость твердо намерены дать ему шанс на выздоровление.
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