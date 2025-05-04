Такой день. "Эшелон Победы" и волна фейков

О главных событиях Алтайского края за 4 мая

04 мая 2025, 23:40, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Алтайские грибники начали активно собирать сморчки. Результатами своей тихой охоты делятся жители Тальменского, Каменского, Косихинского, Егорьевского, Троицкого, Мамонтовского и других районов. Находят сморчки в том числе и в окрестностях Барнаула. У кого-то набирается всего несколько грибов, а кто-то за одну вылазку собирает несколько ведер.

В рубцовской пятиэтажке загорелась квартира. При пожаре спасли десять человек, еще 15 – эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в розетке.

В Барнаул прибыл ретропоезд "Эшелон Победы", в состав которого вошли легендарный паровоз серии Л-620, вагон-теплушка и платформы с ретротехникой. Увидеть эшелон пришли более 14 тысяч гостей и жителей города. На железнодорожном вокзале работали тематические площадки: фотозона и выставка ретротехники, а также проходили различные мастер-классы. Кроме того, волонтеры раздавали посетителям копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года.

Дороги в Барнауле продолжают ремонтировать даже в праздничные дни. Так, 4 мая рабочие приступили к асфальтированию участков на улицах Гоголя, Анатолия и Чкалова. Кроме того, идет ремонт колодцев на проспекте Красноармейском.

Житель Барнаула рассказал о стрельбе по его автомобилю вечером 3 мая. Со слов автомобилиста, пуля попала в лобовое стекло, а в машине после выстрела запахло порохом. Как написал житель краевой столицы, инцидент произошел в районе дома №114 по Северному Власихинскому проезду.

Барнаулец добавил, что перед тем как в машину прилетела пуля, его обогнал автомобиль справа и перестроился перед ним в левый ряд. Участник сообщества предполагает, что стрельбу вели именно из этого авто.

В Барнауле из окна многоэтажки по улице Партизанской, 203, выпал телевизор и приземлился в нескольких сантиметрах от ребенка. Выяснилось, что технику принесли в подъезд и сбросили с верхнего этажа двое детей. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Что послужило мотивом их действий – неизвестно.

Бийский спортсмен Иван Карташов отправился в одиночный заплыв до Новосибирска на сапборде. Свое путешествие он посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В столицу Сибири он планирует прибыть через 12 дней.

С вечера 4 мая злоумышленники начали распространять на территории Алтайского края сообщения о якобы подготовке нападений на образовательные организации, в том числе на МБОУ "Гимназия № 45" Барнаула.

Правоохранительные органы Алтайского края проводят необходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан. В мессенджерах уже заблокировали ряд деструктивных групп.