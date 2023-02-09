Такой день. Исчезновение весёлого молочника и сквер за 15 млн рублей

Главные новости в Алтайском крае 9 февраля

09 февраля 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае кассационный суд оставил в силе приговор водителю ведомственного автомобиля, попавшему в ДТП, в котором пострадала министр культуры региона Елена Безрукова и погибла её заместитель Галина Кубрина.

Американский фермер Джастас Уолкер, который жил и работал рядом с селом Степное, уехал из Алтайского края.

Сельчане не знают, куда отправился американец и его семья. Некоторые предполагают, что Уолкеры уехали работать в другой регион России, но планируют вернуться в Алтайский край.

Дом семьи не остался без присмотра, здесь продолжают жить подсобные рабочие. Имущество никто не распродаёт.

Сам фермер не отвечает на звонки и сообщения.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по обустройству нового сквера на улице Приречной. Стоимость его обустройства составила 15 млн рублей.

Сквер разобьют на территории от улицы Максима Горького до дома № 19 на ул. Чехова. 6 млн на работы направят предприниматели, а ещё 9 млн выделят из бюджета Барнаула.

Сам проект благоустройства уже разработан.