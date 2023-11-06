Такой день. Морозы до -30 градусов в ноябре и Алтай в лидерах по работе на удаленке

О главных событиях Алтайского края за 6 ноября

06 ноября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край стал лидером в СФО по доле предложений работы на удаленке. С начала года по октябрь в Алтайском крае число таких вакансий выросло на 155% к предыдущему году – было открыто 5,5 тысячи вакансий на удаленную работу. По доле таких вакансий Алтайский край занял первое место – 5,4% от всех предложений.

Морозы до -30 градусов Цельсия ожидаются в Алтайском крае к концу ноября. Первые две декады месяца будут сравнительно теплыми, однако ближе к декабрю в регионе начнет ощутимо холодать.

Минздрав Алтайского края не будет проводить повторную проверку Тальменской ЦРБ из-за жалоб жительницы села Озерки, сын которой заразился туберкулезом. В своем ответе на запрос amic.ru Минздрав не стал рассказывать об истории болезни ребенка, сославшись на врачебную тайну. При этом в ведомстве подчеркнули, что внеплановая проверка была проведена по всем правилам. Из сообщения следует, что к работе привлекли эксперта по эпидемиологии, эксперта по педиатрии и главного внештатного детского фтизиатра.