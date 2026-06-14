Такой день. Опасная неисправность светофора и трагедии на водоемах

О главных событиях на Алтае за 14 июня

14 июня 2026, 23:37, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

В Рубцовске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже чужого имущества с приусадебного участка, сообщили в ГУ МВД по краю.

Жительница Барнаула пожаловалась на возможную неисправность светофора на Комсомольском проспекте.

По словам горожанки, во время перехода проезжей части на перекрестке у дома № 84 на Комсомольском проспекте ее едва не сбил автомобиль. Она утверждает, что зеленый сигнал одновременно горел как для пешеходов, так и для транспортного потока.

13 июня в Кытмановском районе перевернулась моторная лодка. В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что в результате происшествия погибли три человека. 14 июня спасатели обнаружили тела всех погибших.

В Алтайском районе проводится проверка по факту гибели 20-летнего молодого человека на озере Ая, сообщает СУ СК по региону.

Как рассказали в краевом МЧС, друзья отдыхали на берегу за пределами официального пляжа, со стороны леса, один из них решил переплыть озеро, нырнул в воду и скрылся из виду.