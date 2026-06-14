58-летний житель Алтая обокрал приусадебный участок и был пойман в тот же день

Мужчине приглянулась оставленная без присмотра садовая тележка

14 июня 2026, 12:36, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже чужого имущества с приусадебного участка, сообщили в ГУ МВД по краю.

В дежурную часть обратилась 30-летняя рубцовчанка, рассказав, что после недолгого отсутствия обнаружила пропажу садовой тележки, газового баллона, молотка и двух водяных станций. Причиненный ущерб она оценила в семь тысяч рублей.

Правоохранители приступили к розыску и вскоре задержали подозреваемого — 58-летнего мужчину.

«Как выяснили полицейские, злоумышленник проходил мимо дома заявительницы и обратил внимание на садовую тележку. У него возник умысел похитить не только ее, но и другое приглянувшееся имущество. Приоткрыв незапертую входную дверь, мужчина убедился, что хозяев нет, и проник внутрь, откуда забрал две водяные станции. Все добытое он перевез к себе домой и спрятал в хозяйственной постройке», — говорится в сообщении.

Похищенное имущество вернули законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Фигуранту вынесли предупреждение о недопустимости противоправных действий.