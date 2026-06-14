В Барнауле пожаловались на опасную неисправность светофора на Комсомольском проспекте

По словам горожанки, разрешающий сигнал загорелся и для пешеходов, и для автомобилей

14 июня 2026, 13:36, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на возможную неисправность светофора на Комсомольском проспекте. Сообщение приводит Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, во время перехода проезжей части на перекрестке у дома № 84 на Комсомольском проспекте ее едва не сбил автомобиль. Она утверждает, что зеленый сигнал одновременно горел как для пешеходов, так и для транспортного потока.

«Я переходила дорогу на свой зеленый сигнал, а у водителя в этот момент тоже горел зеленый. Чудом удалось избежать ДТП», — рассказала она.