Погибли две девочки и мужчина. Раскрыты подробности трагедии на озере Линево на Алтае

Мужчина решил прокатить детей на моторной лодке, но в какой-то момент она перевернулась

14 июня 2026, 19:17, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

13 июня в Кытмановском районе перевернулась моторная лодка. В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что в результате происшествия погибли три человека.

Как пишет Barnaul 22, мужчина решил прокатить на лодке своих детей и ребят с берега. «Он загрузил школьников в лодку, при этом там был только один спасательный жилет. Предположительно, он мог находиться у самого водителя или на его дочери», — указывается в публикации.

В какой-то момент лодка опрокинулась. В результате погибли две девочки восьми и девяти лет, а также мужчина — водитель лодки. В настоящий момент спасатели обнаружили тела всех погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, сообщили в ведомстве.