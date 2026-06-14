НОВОСТИПроисшествия

Погибли две девочки и мужчина. Раскрыты подробности трагедии на озере Линево на Алтае

Мужчина решил прокатить детей на моторной лодке, но в какой-то момент она перевернулась

14 июня 2026, 19:17, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Алтайскому краю
Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

13 июня в Кытмановском районе перевернулась моторная лодка. В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что в результате происшествия погибли три человека.

Как пишет Barnaul 22, мужчина решил прокатить на лодке своих детей и ребят с берега. «Он загрузил школьников в лодку, при этом там был только один спасательный жилет. Предположительно, он мог находиться у самого водителя или на его дочери», — указывается в публикации.

В какой-то момент лодка опрокинулась. В результате погибли две девочки восьми и девяти лет, а также мужчина — водитель лодки. В настоящий момент спасатели обнаружили тела всех погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, сообщили в ведомстве.

Алтайский край Происшествия дети вода трагедия
       

Комментарии 4

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Гость

09:12:48 15-06-2026

Кого спас жилет?

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Гость

12:24:08 15-06-2026

Гость (09:12:48 15-06-2026) Кого спас жилет?... Сам себя.

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Гость

14:16:39 15-06-2026

проклятый демон, а не мужчина это!

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Гость

21:15:42 15-06-2026

Мутная история, явно, не договаривают.

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