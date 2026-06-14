Погибли две девочки и мужчина. Раскрыты подробности трагедии на озере Линево на Алтае
Мужчина решил прокатить детей на моторной лодке, но в какой-то момент она перевернулась
14 июня 2026, 19:17, ИА Амител
13 июня в Кытмановском районе перевернулась моторная лодка. В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что в результате происшествия погибли три человека.
Как пишет Barnaul 22, мужчина решил прокатить на лодке своих детей и ребят с берега. «Он загрузил школьников в лодку, при этом там был только один спасательный жилет. Предположительно, он мог находиться у самого водителя или на его дочери», — указывается в публикации.
В какой-то момент лодка опрокинулась. В результате погибли две девочки восьми и девяти лет, а также мужчина — водитель лодки. В настоящий момент спасатели обнаружили тела всех погибших.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, сообщили в ведомстве.
09:12:48 15-06-2026
Кого спас жилет?
12:24:08 15-06-2026
Гость (09:12:48 15-06-2026) Кого спас жилет?... Сам себя.
14:16:39 15-06-2026
проклятый демон, а не мужчина это!
21:15:42 15-06-2026
Мутная история, явно, не договаривают.