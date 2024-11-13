Такой день. Отключение тепла из-за аварии в Барнауле и 500 млн на электротранспорт

О главных событиях Алтайского края за 13 ноября

13 ноября 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com / Luca Lago

В Барнауле из-за повреждения на теплосети в районе проспекта Комсомольского без отопления и горячей воды временно остались 62 многоквартирных дома, 33 административных, четыре образовательных, два медицинских учреждения и один детский сад. Систему снова начали заполнять лишь вечером, после завершения ремонтных работ.

Власти Барнаула выделят больше полмиллиарда рублей на работу электротранспорта в краевой столице. Два лота по поиску подрядчиков, которые будут возить жителей города на трамваях и троллейбусах, появилось на сайте госзакупок. Традиционно эти торги проводят для помощи МУП "Горэлектротранс".

В селе Солонешном развернулась борьба между местным населением и старателями, которые начали подготовительные работы для добычи россыпного золота. Люди выступают категорически против и пишут письма губернатору, в прокуратуру, Госдуму и другие ведомства, чтобы защитить уникальную природу от золотодобытчиков. При этом у компании на руках есть все необходимые документы, и она тоже не намерена отступать. Подробнее об этом противостоянии – в материале amic.ru.