Такой день. Повышение зарплат алтайским бюджетникам и рост числа многодетных семей

О главных событиях Алтайского края за 18 сентября

18 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в сентябре / Фото: unsplash.com

В Барнауле частично ограничат движение по переулку Ядринцева. Из-за работ по строительству тепловой сети дорогу перекроют на участке от здания № 70 до № 72. Ограничения начнут действовать с 21:00 21 сентября и до 21:00 26 октября.

Проживающие за рубежом 7 707 пенсионеров из Алтайского края получают выплаты от регионального Отделения Социального фонда России, сообщили в ОСФР.

В Алтайском крае с 1 октября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, причем не только проиндексируют, но и увеличат дополнительно за счет бюджета региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.

35,7 тысячи многодетных семей живет в Алтайском крае по состоянию на 1 сентября 2024 года. В них воспитывается 119,5 тысячи детей. При этом с каждым годом число многодетных семей увеличивается примерно на две тысячи – еще в 2018 году их было около 17 тысяч. Об этом рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на пресс-конференции 17 сентября.