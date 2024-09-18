"Более 150 тысяч человек". Томенко объявил о повышении зарплат бюджетникам Алтая

Заработные платы вырастут с 1 октября

18 сентября 2024, 11:04, ИА Амител

Виктор Томенко и работники просвещения / Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае с 1 октября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, причем не только проиндексируют, но и увеличат дополнительно за счет бюджета региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Принял решение об увеличении зарплаты работникам бюджетной сферы нашего края. Это более 150 тысяч человек. Учителя, врачи, работники соцзащиты, представители сфер культуры, спорта и других. С учетом предыдущих решений этого года рост по сравнению с 2023-м составит 18%", – отметил Томенко.

Зарплаты проиндексируют в соответствии с решениями на федеральном уровне. Кроме того, дополнительно к этой индексации край добавит еще 3,3 млрд рублей – в рамках корректировки регионального бюджета.

"Соответствующий законопроект по моему поручению был разработан правительством края и сегодня я планирую его внести на рассмотрение депутатов Заксобрания. Все в соответствии с главным приоритетом в работе команды правительства. Это улучшение условий жизни в нашем крае, повышение уровня благосостояния людей", – подчеркнул глава региона.

Томенко пояснил, что средства на зарплаты выделили благодаря поступлению дополнительных доходов в краевой бюджет. В том числе НДФЛ, налога на прибыль организаций, акцизов и неналоговых доходов. В целом объем доходов увеличится почти на 15,8 млрд рублей.