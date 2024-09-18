"Более 150 тысяч человек". Томенко объявил о повышении зарплат бюджетникам Алтая
Заработные платы вырастут с 1 октября
18 сентября 2024, 11:04, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 октября повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, причем не только проиндексируют, но и увеличат дополнительно за счет бюджета региона, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Принял решение об увеличении зарплаты работникам бюджетной сферы нашего края. Это более 150 тысяч человек. Учителя, врачи, работники соцзащиты, представители сфер культуры, спорта и других. С учетом предыдущих решений этого года рост по сравнению с 2023-м составит 18%", – отметил Томенко.
Зарплаты проиндексируют в соответствии с решениями на федеральном уровне. Кроме того, дополнительно к этой индексации край добавит еще 3,3 млрд рублей – в рамках корректировки регионального бюджета.
"Соответствующий законопроект по моему поручению был разработан правительством края и сегодня я планирую его внести на рассмотрение депутатов Заксобрания. Все в соответствии с главным приоритетом в работе команды правительства. Это улучшение условий жизни в нашем крае, повышение уровня благосостояния людей", – подчеркнул глава региона.
Томенко пояснил, что средства на зарплаты выделили благодаря поступлению дополнительных доходов в краевой бюджет. В том числе НДФЛ, налога на прибыль организаций, акцизов и неналоговых доходов. В целом объем доходов увеличится почти на 15,8 млрд рублей.
11:18:51 18-09-2024
Ух и заживут теперича бюджетники... Рублев по 350 подкинут
11:51:40 18-09-2024
Бдыщ... (11:18:51 18-09-2024) Ух и заживут теперича бюджетники... Рублев по 350 подкинут... В среднем по 1800 рублей, если в этой среде будет много начальников, то у некоторых будет меньше 350 рублей.
11:23:29 18-09-2024
Озвучьте, пожалуйста, какие именно счастливчики бюджетники попали в выбранную категорию. А то опять все говорить будут, что врачам-учителям каждый год зарплату увеличивают, а они всё недовольны. У нас лично не планируется увеличение ЗАРПЛАТЫ.
11:32:00 18-09-2024
Читаю разъяснения портала Госуслуг: "К бюджетникам относятся следующие категории работников и служащих: 1. Работники ГУПов и МУПов; 2. Медицинский персонал больниц, поликлиник, ФАПов, муниципальных аптек; 3. Педагоги государственных и муниципальных школ, техникумов, институтов... "
Но с другой стороны, я доцент АлтГТУ, понимаю, что не являюсь бюджетником, поскольку никакого повышения на 18% по сравнению с 2023 годом не ощущаю.
Кто объяснит этот когнитивный диссонанс?
14:06:05 18-09-2024
Гость (11:32:00 18-09-2024) Читаю разъяснения портала Госуслуг: "К бюджетникам относятся... Как любят в АлтГТУ прибедняться. У вас там нормальные зарплаты, а у некоторых и неофиц.
16:47:28 18-09-2024
Гость (14:06:05 18-09-2024) Как любят в АлтГТУ прибедняться. У вас там нормальные зарп... Ставка СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 19,5К рублей. И это уже с октябрьским повышением.
20:50:58 18-09-2024
Твайлайт Спаркл (16:47:28 18-09-2024) Ставка СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 19,5К рублей. И это уже с октя... А где в Барнауле купить бугатти или хоть ламборджини? (Для соседа интересуюсь, надо помочь куда девать ему громадную зарплату)
09:26:29 19-09-2024
Гость (11:32:00 18-09-2024) Читаю разъяснения портала Госуслуг: "К бюджетникам относятся... Я сама бюджетник, городской стационар, но никакого повышения ЗАРПЛАТЫ на 5,1% нам не анонсировали. Подписали допсоглашение на увеличение ОКЛАДНОЙ части, фонд зарплаты останется прежний, поэтому ЗАРПЛАТА не увеличится. Так вот и интересно каким бюджетникам будут направлены эти средства? В села? В ФАПы?
12:02:08 18-09-2024
В результате рост фонда оплаты труда работников бюджетной сферы составит???? миллиарда рублей, или 18% к уровню 2023 года.......
.......... В результате бюджетникам поднимут зп на 5,1% , а рос фонда оплаты труда на работниках может и не отразиться, это как главный бухгалтер с руководителем решат.
12:41:25 18-09-2024
Я бюджетник, работаю тренером в дюсш. С этого года реально нашу зарплату уменьшили на четверть, так как академический час теперь равен астрономическому. То есть мой коллега физрук в школе получает зарплату из расчета 40 минут урок, а у нас с этого года 60 минут урок за те же деньги.
00:31:41 19-09-2024
Гость (12:41:25 18-09-2024) Я бюджетник, работаю тренером в дюсш. С этого года реально н... хитро
16:36:33 18-09-2024
В краевых учреждениях специально видимо окладная часть микроскопических размеров, а на остальное нет индексации. Итого 300р прибавка. Ну руководство и бухгалтерия добирают премиями огромными. Работникам тыщу, себе 100
08:54:41 19-09-2024
Кир (16:36:33 18-09-2024) В краевых учреждениях специально видимо окладная часть микро... Может наоборот , работникам 100 рублей, а себя уж они не обидят........
22:10:28 18-09-2024
А в районах ещё интереснее, оклад на капкейки увеличат, соответственно МРОТ (доплата токая до минимальной оплаты труда ) уменьшится , на руки такая же сумма какая и была. Зато везде озвучат пришло увеличение зарплаты!!! Смешно и плакать хочется!!!
01:11:11 19-09-2024
Света (22:10:28 18-09-2024) А в районах ещё интереснее, оклад на капкейки увеличат, соо... У нас уже новые договора составлены,где оклад увеличился,а,например,за ночные дежурства доплата уменьшается на 50 процентов и всё остальное так же. Никаких повышений не было и в помине, а, оказывается, это уже третье. Работаю в городе
01:18:18 19-09-2024
Опять эти богатеи всю гречку сметут.