Такой день. Расширение пожара в Егорьевском районе и приговор за зверское убийство

О главных событиях Алтайского края за 21 июня

22 июня 2023, 00:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководителем федеральной "Авиалесоохраны" Дмитрием Селиным ситуацию с лесным пожаром в Егорьевском районе – его площадь увеличилась и превысила 7 тысяч га. Он рассказал, что уже завтра, 22 июня, в регион приедут 30 специалистов парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" из федерального резерва. При необходимости в регион направят еще около 50 специалистов.

В Алтайском крае суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, который зарезал 65-летнюю учительницу. Убийство произошло 1 июня 2021 года. Мужчина, имея финансовые проблемы, пришел с ножом и в перчатках к дому потерпевшей, где напал на нее возле входной двери, нанеся холодным оружием не менее 44 ударов в разные части тела.