Такой день. Режим "черного неба" и Алтай в топе России по инвестиционному климату

О главных событиях за 6 июня

06 июня 2026, 23:17, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как "черное небо", ввели в Алтайском крае с вечера 6 июня. По данным регионального Гидрометцентра, он будет действовать до 10 утра 7 июня.

Алтайский край впервые вошел в число двадцати лидеров инвестиционного рейтинга России. Регион попал в группу субъектов с наиболее высокой динамикой роста. Глава края назвал это заслуженной оценкой усилий команды по созданию комфортных условий для предпринимателей.

За 2025 год инвестиции в основной капитал составили 242 миллиарда рублей — на 9 миллиардов больше, чем годом ранее.

Рубцовский фонтан на площади имени Ленина снова требует ремонта. Как выяснилось при подготовке к летнему сезону, сооружение, работающее с 2017 года, нуждается в обновлении. Почти за десять лет эксплуатации частично разрушились бетонные чаши. Кроме того, вышло из строя оборудование — его необходимо заменить. Сейчас чиновники готовят документы для заключения контракта на покупку и установку нового оборудования.