Рубцовский фонтан на площади Ленина снова просят отремонтировать

Когда его запустят, пока не уточняется

06 июня 2026, 10:35, ИА Амител

Фонтан в Рубцовске / Фото: t.me/rubcovskadm

Рубцовский фонтан на площади имени Ленина снова требует ремонта. Об этом сообщила администрация города.

Как выяснилось при подготовке к летнему сезону, сооружение, работающее с 2017 года, нуждается в обновлении. Почти за десять лет эксплуатации частично разрушились бетонные чаши. Кроме того, вышло из строя оборудование — его необходимо заменить.

Сейчас чиновники готовят документы для заключения контракта на покупку и установку нового оборудования. Когда фонтан снова запустят, обещают сообщить дополнительно.