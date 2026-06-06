Рубцовский фонтан на площади Ленина снова просят отремонтировать
Когда его запустят, пока не уточняется
06 июня 2026, 10:35, ИА Амител
Фонтан в Рубцовске / Фото: t.me/rubcovskadm
Рубцовский фонтан на площади имени Ленина снова требует ремонта. Об этом сообщила администрация города.
Как выяснилось при подготовке к летнему сезону, сооружение, работающее с 2017 года, нуждается в обновлении. Почти за десять лет эксплуатации частично разрушились бетонные чаши. Кроме того, вышло из строя оборудование — его необходимо заменить.
Сейчас чиновники готовят документы для заключения контракта на покупку и установку нового оборудования. Когда фонтан снова запустят, обещают сообщить дополнительно.
16:25:52 06-06-2026
наверняка сделают...