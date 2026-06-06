Алтайский край впервые попал в топ-20 регионов России по инвестиционному климату
Объем вложений в основной капитал достиг 242 миллиардов рублей
06 июня 2026, 16:00, ИА Амител
Алтайский край впервые вошел в число двадцати лидеров инвестиционного рейтинга России. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко по итогам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По данным Агентства стратегических инициатив, регион попал в группу субъектов с наиболее высокой динамикой роста. Глава края назвал это заслуженной оценкой усилий команды по созданию комфортных условий для предпринимателей.
Рост инвестиций и крупные проекты
За 2025 год инвестиции в основной капитал составили 242 миллиарда рублей — на 9 миллиардов больше, чем годом ранее. Среди ключевых проектов: освоение Корбалихинского полиметаллического месторождения, строительство комплекса "Индейка Алтая" и модернизация "Меланжиста Алтая". Вложения в туристическую отрасль выросли в полтора раза.
Сельское хозяйство и экспорт
Алтайский край остается одним из главных аграрных регионов страны. В прошлом году объем экспорта продукции АПК достиг 740 миллионов долларов — в 1,7 раза выше уровня 2021 года. Президент поставил задачу к 2030 году увеличить этот показатель еще в полтора раза.
Урожай зерна в регионе побил исторический рекорд, приблизившись к 10 миллионам тонн. На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром развития экспорта продукции АПК.
«Вместе с федеральным правительством мы продолжаем развивать сельское хозяйство. Обеспечиваем продовольственную безопасность России — кормим себя, Сибирь, всю страну. И параллельно наращиваем связи с дружественными государствами», — подчеркнул Виктор Томенко.
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