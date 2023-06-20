Такой день. Режим ЧС из-за лесного пожара и рост уровня воды в Оби у Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 20 июня

20 июня 2023, 23:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС в поселке Перешеечном Егорьевского района. Площадь пожара выросла уже до 2 тысяч гектаров, а власти запросили дополнительную помощь у федеральной "Авиалесоохраны". В районе объявлен режим ЧС.

Губернатор рассказал, что в Рубцовск эвакуировали 134 человека из Егорьевского детского психоневрологического интернета, а из Лебяженской туберкулезной больницы – 25 пациентов.

Также по факту крупного лесного пожара в Егорьевском районе возбудили уголовное дело – по ч. 4 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога"). Сформирована следственно-оперативная группа, она изучает все обстоятельства случившегося для установления причин пожара и виновных лиц.

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжают контролировать гидрологическую обстановку в регионе. Уровень воды в реке Обь растет – он прибавил еще два сантиметра и достиг 559 см при критической отметке 560 см.