Такой день. Сбитый ограничитель и готовность Алтайского края к зиме

О главных событиях Алтайского края за минувшие сутки

07 октября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 октября в барнаульском ТЦ Galaxy собрались сотни подростков. Причиной стала блогер Амина Tenderlybae, которая приехала в торговый центр в рамках праздника, который проводил один из магазинов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание правительства по вопросам готовности топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду. За последние пять лет количество проблемных в отопительном плане городов и районов снизилось более чем в три раза – с 40 до 12.

На Старом мосту через реку Обь в Барнауле упал ограничитель. ГИБДД уже занимается поиском водителя, виновного в происшествии. По предварительной информации, в 12:00 неустановленный фургон без прицепа под управлением неизвестного лица наехал на конструкцию.