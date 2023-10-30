Такой день. Смертельная авария на трассе и рост зарплат на ближайшие два года

Главные новости в Алтайском крае 30 октября

30 октября 2023, 23:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 11-м километре Шипуново – Краснощеково – Курья 42-летний водитель за рулем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны села Красный Яр в направлении Шипуново, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry Gracia.



В результате аварии на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ-2115. Водителя Toyota, 46-летнего мужчину, а также 45-летнего пассажира госпитализировали

Рост средней заработной платы в Алтайском крае за три года составит от 28,4 до 32,9%. Такой прогноз во время обсуждения бюджета края на 2024 год дал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. По планам Министерства экономического развития, жители региона станут в среднем получать 61 103 рубля.

За восемь месяцев 2023 года средний размер зарплаты в крае составил 43 326 рублей – на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мощный снегопад прошел в Барнауле, и осадки не остановятся в ближайшие три дня. Пока пешеходы фотографировали первый плотный снежный покров, водители стояли в пробках, а дорожники вышли работать в две смены.