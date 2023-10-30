Улицу в центре Барнаула перекроют почти на две недели

На участке будут работать коммунальщики

30 октября 2023, 15:13, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Участок дороги в центре Барнаула перекроют почти на две недели. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие будет действовать по всей ширине нечетной проезжей части улицы Шевченко в районе Музея военной истории (пр. Комсомольский, 73б). Ограничение на движение продлится с 7 по 23 ноября.

На данном участке будут работать коммунальщики.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. Временные схемы движения будут размещены на соответствующих дорожных знаках.