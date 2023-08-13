Такой день. Утренний туман и смертельная авария в Алтайском крае

О главных событиях региона за 13 августа

13 августа 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Утром в воскресенье, 13 августа, в Барнауле образовался сильный туман. Видимость была снижена почти до нуля – разглядеть соседний дом из окна было проблематично.

Он повлиял и на авиасообщение. Из-за тумана два рейса из Москвы в Барнаул пришлось перенаправить в аэропорт Новосибирска.

К началу учебного года в барнаульской школе № 110 капитально ремонтируют стадион. Власти Барнаула приняли решение выделить на эти работы 6 млн рублей.

В районе села Кусак в Немецком национальном районе произошла смертельная авария. Согласно снимкам с места происшествия, в ДТП приняли участие два автомобиля – "Лада" и иномарка. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.