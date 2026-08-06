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Такой день. Бензин "Евро-2" до 2027 года и разрушающий ураган

О главных событиях на Алтае за 6 августа

06 августа 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайский край Такой день
       

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