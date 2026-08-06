Такой день. Бензин "Евро-2" до 2027 года и разрушающий ураган
О главных событиях на Алтае за 6 августа
06 августа 2026, 23:50, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- Бензин классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4" останется на рынке России до июля 2027 года. Правительство разрешило производство и оборот топлива пониженного экологического класса как временную меру для стабилизации рынка.
- Ураган разрушил кровли зданий и повалил деревья в Алтайском крае. О непогоде сообщили жители нескольких населенных пунктов в Завьяловском и Мамонтовском районах.
- Родные жертв барнаульского маньяка узнали о его желании отправиться на СВО из СМИ. Как выяснилось, официально им об этом не сообщали. ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию они не могут.
- Суд Рубцовска смягчил наказание посреднику в деле бывшего вице‑мэра Барнаула. Осужденный покинет колонию строгого режима.
- Андрей Титов (внук Германа Титова) и космонавт Сергей Авдеев посетили Алтай в рамках "космической недели". В день их визита прошли торжества, посвященные 65-летию полета Германа Титова.
- В Барнаул поступили первые восемь автобусов марки НефАЗ. Каждый из них рассчитан на перевозку до 110 человек.
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