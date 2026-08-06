Внук Германа Титова и космонавт Сергей Авдеев посетили Алтай на "космической неделе"

В день их визита прошли торжества к 65-летию полета Германа Титова

06 августа 2026, 21:10, ИА Амител

"Космическая неделя" на Алтае / Фото: Министерство культуры Алтайского края

Село Полковниково в Алтайском крае стало центром притяжения для всех, кто чтит историю отечественной космонавтики. 6 августа здесь прошли главные события недели "Ближе к звездам", приуроченные к 65-летию полета Германа Титова, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

Выставка и уникальные экспонаты

В мемориальном музее открылась экспозиция "Восток-2. Первые космические снимки". Центральным объектом стала фотокамера — точная копия той, с которой Герман Титов совершил революцию в космической съемке, впервые запечатлев Землю из иллюминатора. Дополняют выставку работы других космических экипажей.

Гости могли испытать себя в роли покорителей орбиты. В специальном кресле посетителям предлагалось написать что-нибудь в блокноте на подвесах, имитируя работу с бортжурналом в условиях невесомости.

На возложении цветов к бюсту второго космонавта планеты собрались представители Воздушно-космических сил РФ, местные жители и туристы. Для них была представлена программа "Герман Титов. Звездный сын Алтая".

С приветственным словом от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко выступил зампредседателя правительства региона Юрий Абдуллаев:

«Прошло 65 лет с того жаркого дня, 6 августа 1961 года, когда наш орел Герман Степанович Титов поднялся ввысь к звездам. Он первым сфотографировал Землю, совершил 17 витков вокруг нее, провел в космосе самое продолжительное на тот момент время. Для всех нас, его земляков, для миллионов соотечественников Германа Степановича, он был, есть и остается одной из самых ярких звезд в созвездии знаменитых уроженцев Алтайского края».

Почетные гости о наследии

На встрече с жителями выступили внук космонавта Андрей Титов и летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев — друг Титова. Андрей Титов подчеркнул, что пример деда доказывает: для великих достижений не обязательно родиться в мегаполисе — нужны лишь упорство и трудолюбие. Сергей Авдеев поблагодарил жителей Алтайского края за бережное сохранение памяти о друге.

Завершился день символичным стартом действующих моделей ракет, которые спроектировали и собрали дети.