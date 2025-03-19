Такой день. Задержание инженера "Горэлектротранса" и верблюды, спящие на алтайской трассе

О главных событиях Алтайского края за 19 марта

19 марта 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на трассе между селами Тюменцево и Ключи заметили шестерых спящих верблюдов.

"На трассе спят шесть верблюдов, сливаются с дорогой! Отогнать не получилось! Будьте осторожнее!" – предупреждают водителей очевидцы.

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже конструктора более чем за семь тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый мужчина 1987 года рождения. Мужчину задержали, но изъять конструктор не удалось: злоумышленник успел продать его неизвестным. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Житель Барнаула устроил дебош в электричке и сорвал стоп-кран, будучи пьяным.

Инцидент произошел в электропоезде Черепаново – Барнаул. Установлено, что 24-летний барнаулец, находясь в электричке в пьяном виде, мешал другим пассажирам и нецензурно выражался в их адрес. Также он пытался открыть входную дверь вагона и несколько раз срывал стоп-краны.

В Барнауле водитель маршрутки № 80 нагрубил двум пассажиркам днем 19 марта, рассказала очевидица amic.ru.

По ее словам, пожилая женщина опаздывала к врачу в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, так как шофер ехал очень медленно, несмотря на отсутствие пробок. Пенсионерка подошла к нему и спокойно спросила, почему он движется с такой небольшой скоростью. Мужчина из-за этого впал в истерику и начал грубо отвечать.

В Барнауле на пересечении улицы Попова и Павловского тракта произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля.

Судя по кадрам, легковушка въехала трамвайному вагону в бок. По словам очевидцев, движение электротранспорта было затруднено в направлении улицы Взлетной.

В Барнауле главного инженера муниципального предприятия "Горэлектротранс" подозревают в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый получил лично взятку в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" в Барнауле.

В Бийске местный житель избил врача в приемной горбольницы.

"Бийчанин, находясь в коридоре приемной КГБУЗ "ЦГБ г. Бийск", умышлено нанес врачу больницы не менее четырех ударов в область головы папкой с документами, причиняя последнему физическую боль", – рассказали в прокуратуре.

Жители Барнаула пожаловались на езду автомобилей по выделенной полосе на проспекте Строителей. О своем недовольстве горожане рассказали amic.ru.

"А с каких пор выделенная полоса для общественного транспорта на Строителей стала выделенной для особо умных?" – написали барнаульцы.