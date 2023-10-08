Такой день. Женщина-героиня и смертельная авария в Рубцовске

Главные новости в Алтайском крае 8 октября

08 октября 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Алтайского края спасла двух человек из горящего автомобиля. Две легковушки столкнулись на трассе Славгород – Табуны, одна из машин после удара загорелась. Внутри находились женщина и ребенок.

Жительница Немецкого района Людмила Лылова увидела это и вытащила обоих пострадавших из пылающих "Жигулей".

За совершенный поступок женщину наградили медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Рубцовске.

Предварительно установлено, что в 08:20 на улице Комсомольской 45-летний водитель грузового автомобиля "Хино" сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм горожанка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

Численность работников, получающих за свой труд больше 100 тысяч рублей за месяц в Алтайском крае, не превысила и 15 тысяч человек по итогам среза текущего года.

Аналитики в своем исследовании отталкивались от данных Росстата о зарплатах сотрудников крупных и средних предприятий. Доход считался до вычета подоходного налога, без учета премий и других поощрений – в итоговую сумму шли только деньги, начисленные за рабочие часы, некоторые доплаты и регулярные премии.

Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек – 17,4 % от числа всех работников. Это больше, чем в 2021 году, на 2 млн человек. При этом платежная способность этой суммы снизилась и сравнима в 83 тысячами рублей в месяц.