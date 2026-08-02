Татьяну Ким внесли в базу "Миротворца"

Создатели ресурса обвиняют ее в публичной поддержке России

02 августа 2026, 20:35, ИА Амител

Основательница Wildberries Татьяна Ким / Фото: стоп-кадр

Основательницу Wildberries, главу RWB Татьяну Ким внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инрернет-ресурса обвиняют предпринимательницу в публичной поддержке России. Недавно Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады компании.

Войска Украины с 18 июля наносят удары по складам Wildberries. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что объекты использовались в цепочках поставок комплектующих для дронов и навигационного оборудования, пишет "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту информацию. Татьяна Ким заявляла, что все представленные на WB товары есть и на других мировых маркетплейсах, таких как Amazon и Alibaba.

"Миротворец" — скандальный украинский интернет-портал, на котором публикуют личные данные лиц, которых украинские националисты считают сепаратистами, "агентами Кремля" и врагами Украины.