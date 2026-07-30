Таунхаусы за 239 млн рублей. Наследники Жириновского распродают элитную недвижимость

Объекты на Нежинской улице, где умерший лидер ЛДПР прожил свыше 20 лет, выставлены на торги

30 июля 2026, 18:24, ИА Амител

Визит Владимира Жириновского в Барнаул/фото: amic.ru

Часть имущества, доставшегося наследникам Владимира Жириновского после смерти основателя ЛДПР, уходит с молотка. Как сообщает kp.ru, старший сын политика Давид Гарсия выставил на торги два премиальных таунхауса в закрытом жилом комплексе на Нежинской улице в Москве.

Эти объекты имеют особую ценность: именно в этом районе Владимир Жириновский прожил свыше 20 лет. Рыночная стоимость таунхаусов составляет 89 и 150 млн рублей — это одни из самых дорогостоящих активов в наследственной массе семьи.

Параллельно развивается спор вокруг усадьбы в подмосковной деревне Дарьино. В доме сейчас проживает Олег Жириновский (Эйдельштейн), которого считают внебрачным сыном политика. Он стремится сохранить здание и организовать в нем бесплатный музей памяти отца.

Давид Гарсия, в свою очередь, добивается выселения Олега через суд — ранее судебные инстанции встали на его сторону. Тем не менее Олег не прекращает борьбу: он подал обращение в Конституционный суд.