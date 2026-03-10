Жириновский перед смертью рассказал, куда передать 4 млрд рублей, и попросил котлеты

Он заранее нотариально закрепил передачу 80% накоплений

10 марта 2026, 15:48, ИА Амител

Владимир Жириновский

Младший сын Владимира Жириновского, Олег Жириновский (Эйдельштейн), рассказал о последних днях жизни отца. Он всегда был рядом с Владимиром Вольфовичем и заботился о нем. В интервью для Tsargrad.tv Олег поделился, что одним из последних желаний отца было употребление домашней пищи, поскольку ранее он питался только медицинскими смесями.

Сын известного политика вспомнил, как однажды состояние Владимира Вольфовича улучшилось, и врачи разрешили ему не только порошковые смеси, но и домашнюю еду.

«Он захотел парные котлеты из кролика, квашеную капусту и отварной говяжий язык. Все эти продукты, кроме языка, у нас были в Дарьино. Я сам занимался его питанием, и все необходимые заготовки всегда были под рукой».

Олег также сообщил, что Владимир Жириновский в завещании передал 80% своих накоплений партии и Университету мировых цивилизаций. Общая сумма составила около 4 млрд рублей для проведения двух предвыборных кампаний в Госдуму, одна из которых пройдет в 2026 году.

