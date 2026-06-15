Основанием для изменений служат только подтвержденные данные о состоянии дома, а не субъективные обращения

15 июня 2026, 17:44, ИА Амител

Капремонт дома / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Чтобы ускорить капитальный ремонт многоквартирного дома, собственники могут обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, жилищную инспекцию или к региональному оператору. Для этого нужно запросить осмотр дома, составить акт и дефектную ведомость, а также, при необходимости, провести техническое обследование, пишет RT.

Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал об этом в интервью изданию. Он подчеркнул, что для пересмотра сроков капитального ремонта необходимо собрать техническую документацию и не ограничиваться только жалобами. Вопрос затем выносится на общее собрание собственников, где жильцы могут принять решение о ремонте, утвердить список работ, их стоимость, сроки и источники финансирования.

«Наличие специального счета для фонда капитального ремонта расширяет возможности. Если есть средства или дополнительное финансирование, дом может начать ремонт раньше, чем это предусмотрено региональной программой», — отметил депутат.

Однако если дом формирует фонд через регионального оператора, процесс может затянуться. В этом случае собственникам нужно добиваться изменений в краткосрочном плане или программе капитального ремонта, опираясь на результаты технического обследования. Программа пересматривается ежегодно, поэтому при выявлении проблем можно обратиться в уполномоченные органы региона, подчеркнул он.