Техническое обследование дома — обязательное условие для изменения сроков капремонта
Основанием для изменений служат только подтвержденные данные о состоянии дома, а не субъективные обращения
15 июня 2026, 17:44, ИА Амител
Чтобы ускорить капитальный ремонт многоквартирного дома, собственники могут обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, жилищную инспекцию или к региональному оператору. Для этого нужно запросить осмотр дома, составить акт и дефектную ведомость, а также, при необходимости, провести техническое обследование, пишет RT.
Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал об этом в интервью изданию. Он подчеркнул, что для пересмотра сроков капитального ремонта необходимо собрать техническую документацию и не ограничиваться только жалобами. Вопрос затем выносится на общее собрание собственников, где жильцы могут принять решение о ремонте, утвердить список работ, их стоимость, сроки и источники финансирования.
«Наличие специального счета для фонда капитального ремонта расширяет возможности. Если есть средства или дополнительное финансирование, дом может начать ремонт раньше, чем это предусмотрено региональной программой», — отметил депутат.
Однако если дом формирует фонд через регионального оператора, процесс может затянуться. В этом случае собственникам нужно добиваться изменений в краткосрочном плане или программе капитального ремонта, опираясь на результаты технического обследования. Программа пересматривается ежегодно, поэтому при выявлении проблем можно обратиться в уполномоченные органы региона, подчеркнул он.
«Не все проблемы требуют капитального ремонта. Протекания, поломки инженерных систем, разрушения элементов общего имущества или другие дефекты, угрожающие безопасности проживания, можно устранить в рамках текущего ремонта. Управляющая компания не имеет права ссылаться на предстоящий капитальный ремонт. При угрозе безопасности или бездействии управляющей компании собственники должны обратиться в жилищную инспекцию, а при необходимости — в прокуратуру», — заключил Якубовский.
17:53:53 15-06-2026
УК, ТСЖ, ЖИ и ФКР прямо ждут не дождутся, когда к ним обратятся с этим вопросом. Кроме того, деятельность эта лицензируется. Опять из параллельного мира?
23:14:18 15-06-2026
Оно конечно так, на бумаге, и всё верно, но экспертиза никого ни к чему не обязывает.
Делали мы на Деповской 29 экспертизу в 2012 г., и даже суд выиграли. Пустое это - до победы мировой революции ждать.