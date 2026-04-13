В Алтайском крае по программе капремонта обновят 410 домов

Всего с начала года отремонтировали 69 многоэтажек

13 апреля 2026, 19:00, ИА Амител

Старый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается реализация программы капитального ремонта. На минувшей неделе Фонд капремонта отчитался о завершении работ еще на десяти многоквартирных домах в Барнауле, Заринске, Рубцовске и Первомайском районе, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

В зданиях обновили кровли, инженерные системы и заменили лифтовое оборудование.

В 2026 году в планах фонда — 410 домов, на это направят более 4 миллиардов рублей. В марте 2026 года в "ремонтный план" дополнительно включили еще 70 многоэтажек.

Расширить программу удалось благодаря индексации платежа за капремонт, которая началась с января 2026 года. На этих 70 домах проведут 139 видов работ: отремонтируют кровли на 40 объектах, фасады — на шести, установят 78 лифтов.

Всего в 2026 году лифты заменят в 48 домах — 164 подъемника, 42 из них уже готовы и введены в эксплуатацию.