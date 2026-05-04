Стало известно, кто может не платить взносы на капремонт дома

Взносы не уплачиваются в двух исключительных случаях

04 мая 2026, 08:34, ИА Амител

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости разъяснил условия, при которых можно не платить взносы на капитальный ремонт. По его словам, освобождение от таких взносов предусмотрено в нескольких случая.

«Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем», — подчеркнул Свищев.

Кроме того, парламентарий добавил, что не платить взносы можно и в ситуации, когда дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Как отметил депутат, это достаточно редкое исключение, которое, например, касается отдельных домов, признанных объектами культурного наследия, — в таких случаях финансирование ремонта осуществляется из иных источников.

Ранее в Госдуме рассказали, как россияне могут законно избавиться от долгов за ЖКХ. Жителей России отдельно предостерегли от попыток ждать истечения срока исковой давности.




