Телескоп зафиксировал гигантскую огненную "птицу" над Солнцем

Размер объекта в десять раз больше Земли

26 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Птица над Солнцем / Фото: xras.ru

Один из телескопов LASCO зафиксировал огромную огненную "птицу" над Солнцем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые сделали снимок 24 мая в оптическом диапазоне видимого глазом излучения. На предыдущем и последующем фото, которые делаются каждые десять минут, объекта нет. Размер "крыла" – около 150 тысяч километров, а высота ее "полета" над Солнцем – около 2 млн километров. Размер оптического объекта превосходит размеры Земли в десять раз.

"Предлагается обсудить, что это такое", – говорится в публикации.

Астрономы отмечают, что снимок кажется очень редким. Людей призвали направлять версии происхождения объекта, а также схожие кадры, если они существуют.