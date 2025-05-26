Телескоп зафиксировал гигантскую огненную "птицу" над Солнцем
Размер объекта в десять раз больше Земли
26 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Один из телескопов LASCO зафиксировал огромную огненную "птицу" над Солнцем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые сделали снимок 24 мая в оптическом диапазоне видимого глазом излучения. На предыдущем и последующем фото, которые делаются каждые десять минут, объекта нет. Размер "крыла" – около 150 тысяч километров, а высота ее "полета" над Солнцем – около 2 млн километров. Размер оптического объекта превосходит размеры Земли в десять раз.
"Предлагается обсудить, что это такое", – говорится в публикации.
Астрономы отмечают, что снимок кажется очень редким. Людей призвали направлять версии происхождения объекта, а также схожие кадры, если они существуют.
09:06:08 26-05-2025
красиво
09:19:46 26-05-2025
Кура гриль
10:16:54 26-05-2025
-вы куров продаете?
- нет, просто показываем
- красивое
11:07:05 26-05-2025
Феникс))
11:42:23 26-05-2025
Гость (11:07:05 26-05-2025) Феникс))... Фотошоп.
13:24:01 26-05-2025
самолет. раскаленный. а размеры - ну так может дело чьих-то конечностей (рук, лап, что там еще). летели ночью, но все равно было жарко
18:15:20 26-05-2025
ллалалалава - ккукукукурочка!! уууу лавачиикеен
21:03:53 26-05-2025
Феникс возродился
23:41:22 20-06-2025
Жаль, что эта тема заглохла. Пыталась что-то найти, безрезультатно. Пока ученые не смогли определить, что это было. Выдвигаются разные версии (из разряда вполне научных объяснений вполне реальных явлений), но конкретной версии пока нет (на сегодняшний день). Последняя публикация от 29 мая. И тишина. Таинственная))). В той публикации, кстати, одной из версий прозвучало, что это могут быть и просто обломки чего-то... Вот это уже интересно. Обломки чего могут летать так близко в Солнцу? Да еще и таких размеров?)))). Там что, остатки чьего-то разгромленного космического флота остались?))))