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Телескоп зафиксировал гигантскую огненную "птицу" над Солнцем

Размер объекта в десять раз больше Земли

26 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Птица над Солнцем / Фото: xras.ru
Птица над Солнцем / Фото: xras.ru

Один из телескопов LASCO зафиксировал огромную огненную "птицу" над Солнцем. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые сделали снимок 24 мая в оптическом диапазоне видимого глазом излучения. На предыдущем и последующем фото, которые делаются каждые десять минут, объекта нет. Размер "крыла" – около 150 тысяч километров, а высота ее "полета" над Солнцем – около 2 млн километров. Размер оптического объекта превосходит размеры Земли в десять раз.

"Предлагается обсудить, что это такое", – говорится в публикации.

Астрономы отмечают, что снимок кажется очень редким. Людей призвали направлять версии происхождения объекта, а также схожие кадры, если они существуют.

Солнце

Комментарии 9

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Гость

09:06:08 26-05-2025

красиво

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Гость

09:19:46 26-05-2025

Кура гриль

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Элен без ребят

10:16:54 26-05-2025

-вы куров продаете?
- нет, просто показываем
- красивое

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Гость

11:07:05 26-05-2025

Феникс))

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Musik

11:42:23 26-05-2025

Гость (11:07:05 26-05-2025) Феникс))... Фотошоп.

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Гость

13:24:01 26-05-2025

самолет. раскаленный. а размеры - ну так может дело чьих-то конечностей (рук, лап, что там еще). летели ночью, но все равно было жарко

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Гость

18:15:20 26-05-2025

ллалалалава - ккукукукурочка!! уууу лавачиикеен

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21:03:53 26-05-2025

Феникс возродился

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Rozamira

23:41:22 20-06-2025

Жаль, что эта тема заглохла. Пыталась что-то найти, безрезультатно. Пока ученые не смогли определить, что это было. Выдвигаются разные версии (из разряда вполне научных объяснений вполне реальных явлений), но конкретной версии пока нет (на сегодняшний день). Последняя публикация от 29 мая. И тишина. Таинственная))). В той публикации, кстати, одной из версий прозвучало, что это могут быть и просто обломки чего-то... Вот это уже интересно. Обломки чего могут летать так близко в Солнцу? Да еще и таких размеров?)))). Там что, остатки чьего-то разгромленного космического флота остались?))))

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