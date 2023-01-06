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Блокбастер «Аватар 2» покажут в барнаульских кинотеатрах сети «Киномир»

«Аватар 2» станет первой западной лентой, которую «Киномир» будет демонстрировать без согласия правообладателя

06 января 2023, 09:25, ИА Амител

Кадр фильма «Аватар: Путь воды» / Фото: kinopoisk.ru
Кадр фильма «Аватар: Путь воды» / Фото: kinopoisk.ru

Алтайская сеть кинотеатров «Киномир» собирается показать блокбастер «Аватар: Путь воды», который официально в России не вышел. Информация об этом есть на сайте киносети. 

В расписании на сайте «Киномира» сиквел «Аватара» стоит под названием «Новый Аватар». Постер прикреплён оригинальный, на нём написано «Аватар 2: Путь воды». Начать показы в «Киномире» обещают с 12 января. Сообщается, что в прокате картина будет до 25 января. 

«Аватар: Путь воды» станет для  «Киномира» первым западным фильмом, который сеть покажет нелегально. Ранее  «Киномир» воздерживался от проката лент без согласия правообладателя. Однако такие фильмы показывал кинотеатр «Пионер». Там шли «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам», «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и другие крупные голливудские блокбастеры. 

«Аватар 2» также обещали показать в «Пионере» — причём в конце декабря. Однако затем в кинотеатре amic.ru рассказали, что в декабре ленту не запустят в прокат и зрителям придётся ждать января.

При этом «Аватар: Путь воды» официально вышел за рубежом 16 декабря. Билеты на фильм через неделю после его выхода начали продавать кинотеатры разных регионов России. Среди них был и новосибирский. Однако крупные федеральные сети решили заключить договор, по которому они не будут показывать «Аватар 2» до 12 января, чтобы освободить место под российские новогодние премьеры.

 

Комментарии 9

  • "Вор должен сидеть в тюрьме"
    06 января, Гость   Ответить
  • Зачем показывать российский мусор на котором деньги налогоплательщиков пилят! В кино надо показывать груз 200, чистилище особенно груз 200 актуально
    06 января, Гость   Ответить
  • особенно груз 200 актуально - да, для вас, свидомых точно актуально!
    06 января, Гость   Ответить
  • Не в 3D, в обычном формате, фильм не впечатлил. Да и в 3D думаю не понравится. Повтор первого Аватара во многом. И спецэффекты скучные.
    06 января, Гость   Ответить
  • ИДИ И СМОТРИ НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ.
    06 января, Гость   Ответить
  • вы же за правду, зачем смотреть вражьи фильмы, для вас фильмы про разведчиков в самый раз
    07 января, Гость   Ответить
  • Фигня. Уже все посмотрели.
    07 января, Гость   Ответить
  • А где вы посмотрели его уже успели.? Я в Ютубе его не нашел.
    07 января, Гость   Ответить
  • Я смотрел этот фильм, скажу честно такое г..., первая часть куда интереснее и захватывает сюжет. А вторая часть так на любителей, я смотрел без всякого энтузиазма.
    08 января, Гость   Ответить
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