Томенко: темпы работ по улучшению общественного транспорта на Алтае нужно наращивать
Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта для жителей региона стоит особенно остро, отметил губернатор
16 августа 2023, 21:00, ИА Амител
Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта для жителей Алтайского края стоит особенно остро. Как отметил губернатор региона Виктор Томенко в Telegram-канале, завтра этой теме будет посвящено заседание Госсовета при президенте, в котором он участвует.
Сегодня в правительстве региона обсудили основные направления работы по этому вопросу. Глава Алтайского края напомнил, что на обновление общественного транспорта в регионе за два последних года было направлено больше 1,4 миллиарда рублей. На эти средства закупили 193 автобуса, а также 10 трамваев для Барнаула и 7 троллейбусов для Рубцовска.
"А в этом году смогли привлечь дополнительно еще 800 миллионов рублей специального казначейского кредита, чтобы к февралю следующего года организовать поставку еще 65 автобусов. Транспорт получат, в частности, Барнаул, Камень-на-Оби, Алейск, Славгород, Заринск, Змеиногорск", – добавил Томенко.
Также в Алтайском крае продолжают реализовывать проект по созданию интеллектуальных транспортных систем. Они призваны повысить безопасность на дорогах. Единая платформа, на которой соберут данные о работе общественного транспорта из различных источников, позволит автоматизировать управление и сделать процесс более эффективным.
"Конкретными результатами работы должно стать увеличение пропускной способности дорог, снижение количества ДТП, сокращение времени задержки в пути, а также уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу", – добавил губернатор.
При этом Томенко считает, что темпы по улучшению общественного транспорта стоит наращивать. В частности, сейчас вопрос обновления автопарка в регионе прорабатывается с точки зрения привлечения дополнительных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".
06:27:04 17-08-2023
Наращивать не надо, надо начать
07:25:50 17-08-2023
Томенко, где эти новые трамваи и автобусы? Пока лично я в Барнауле видел только один новый китайский автобус, купленный частником.
08:31:43 17-08-2023
+100500, ну бред же, в современном цифровом мире, трамвай на рельсы и учет поставить уже 2,5 месяца не могут или не получается. Впрочем это все что нужно знать об уровне жизни в Алт. крае и в Барнауле в частности!
09:28:04 17-08-2023
Чтобы наращивать - надо чиновников пересадить на общественный транспорт, на маршртки в час пик. И вся проблема враз решится.
09:30:58 17-08-2023
Виктор Петрович, все поздравления с праздниками, участие в праздничных мероприятиях, спортивных, общественных - это хорошо. Но всё же большую часть времени люди работают. И до работы и с работы очень многим приходится добираться ОТ. А работа ОТ оставляет желать лучшего. Скоро еще ученики и студенты поедут. Вот большая прям просьба - возьмите под личный контроль решение данного вопроса.
11:52:18 17-08-2023
Гость (09:30:58 17-08-2023) Виктор Петрович, все поздравления с праздниками, участие в п... Вот большая прям просьба - возьмите под личный контроль решение данного вопроса. ------- Вы уверены, что этого хотите? Стройка развязки с "отсутствием пробок на Змеиногорском" тоже у него под контролем))))))))))))
11:33:16 17-08-2023
Да . Да. Молодец! Наращивать и наращивать. Чем нарощеней, тем лучше.