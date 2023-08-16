Томенко: темпы работ по улучшению общественного транспорта на Алтае нужно наращивать

Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта для жителей региона стоит особенно остро, отметил губернатор

16 августа 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Алтайского края

Вопрос улучшения качества работы общественного транспорта для жителей Алтайского края стоит особенно остро. Как отметил губернатор региона Виктор Томенко в Telegram-канале, завтра этой теме будет посвящено заседание Госсовета при президенте, в котором он участвует.

Сегодня в правительстве региона обсудили основные направления работы по этому вопросу. Глава Алтайского края напомнил, что на обновление общественного транспорта в регионе за два последних года было направлено больше 1,4 миллиарда рублей. На эти средства закупили 193 автобуса, а также 10 трамваев для Барнаула и 7 троллейбусов для Рубцовска.

"А в этом году смогли привлечь дополнительно еще 800 миллионов рублей специального казначейского кредита, чтобы к февралю следующего года организовать поставку еще 65 автобусов. Транспорт получат, в частности, Барнаул, Камень-на-Оби, Алейск, Славгород, Заринск, Змеиногорск", – добавил Томенко.

Также в Алтайском крае продолжают реализовывать проект по созданию интеллектуальных транспортных систем. Они призваны повысить безопасность на дорогах. Единая платформа, на которой соберут данные о работе общественного транспорта из различных источников, позволит автоматизировать управление и сделать процесс более эффективным.

"Конкретными результатами работы должно стать увеличение пропускной способности дорог, снижение количества ДТП, сокращение времени задержки в пути, а также уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу", – добавил губернатор.

При этом Томенко считает, что темпы по улучшению общественного транспорта стоит наращивать. В частности, сейчас вопрос обновления автопарка в регионе прорабатывается с точки зрения привлечения дополнительных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".